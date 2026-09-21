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Мощен тайфун връхлетя Япония: близо 2 милиона души са евакуирани

Мощен тайфун връхлетя Япония: близо 2 милиона души са евакуирани
АР/БТА

Очакват се рекордни количества валежи

Мощният тайфун Дужуан достигна японската столица Токио, принуждавайки близо два милиона души да напуснат домовете си. Около 50 000 домакинства са останали без електричество.

Японската метеорологична агенция отправи предупреждение за „непосредствена заплаха за живота“ и призова населението в засегнатите райони да се евакуира незабавно.

Очакват се рекордни количества валежи, като сред най-тежко засегнатите райони е префектура Чиба. Силните ветрове достигат пориви от около 130 км/ч, а на места скоростта им се доближава до 200 км/ч.

Заради лошото време са отменени около 300 полета, а движението на част от влаковете е преустановено.

Дужуан е поредната мощна буря, засегнала Тихоокеанския регион. Според метеоролозите високите температури на океанската вода, свързани с тазгодишното климатично явление „супер Ел Ниньо“, създават условия за по-интензивно развитие на бурите.

Заради усложнената обстановка японската премиерка Санае Такаичи е отложила планираното си посещение в Съединените щати.

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