Новини
Търси
Подкаст
Политика

Андрей Гюров: Влизаме в кампанията с цел победа

Андрей Гюров: Влизаме в кампанията с цел победа
БТА

Инициативният комитет регистрира в ЦИК Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори на 25 октомври

Андрей Гюров заяви, че влиза в президентската кампания с цел победа, след като Инициативният комитет регистрира него и Георги Кандев като кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври. ЦИК е регистрирала инициативния комитет за издигането на двамата като независими кандидати.

"Очаквам директна кампания, близо до българските граждани. Нашите приоритети са да осигурим независим президент, на когото могат да разчитат", заяви Гюров, цитиран от БГНЕС.

Той благодари за подкрепата на хората и на Инициативния комитет и подчерта, че кампанията ще бъде насочена към българските граждани.

"Българските граждани имат силата да променят развитието на страната. Много съм благодарен за подкрепата на хората и на Инициативния комитет. Влизаме в кампанията с цел победа. Тя няма да е за нас, а за българските граждани", каза още Гюров.

Още по темата

Йотова и Гюров внасят документите си в ЦИК в един и същи час

Йотова и Гюров внасят документите си в ЦИК в един и същи час

Радан Кънев призова за дебати между Йотова и Гюров преди президентския вот

Радан Кънев призова за дебати между Йотова и Гюров преди президентския вот

Гюров: България има нужда от силен президент, който може да казва "не"

Гюров: България има нужда от силен президент, който може да казва "не"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Йотова и Гюров внесоха документите си в ЦИК, неизвестни остават кандидатите на "Възраждане" и ДПС

Йотова и Гюров внесоха документите си в ЦИК, неизвестни остават кандидатите на "Възраждане" и ДПС

Инициативният комитет на Илияна Йотова подаде документи в ЦИК

Инициативният комитет на Илияна Йотова подаде документи в ЦИК

Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт

Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт

Терзиев: Одобриха ПУП за последния незавършен участък от Околовръстния път на София

Терзиев: Одобриха ПУП за последния незавършен участък от Околовръстния път на София

Йотова и Гюров внасят документите си в ЦИК в един и същи час

Йотова и Гюров внасят документите си в ЦИК в един и същи час

Водещи

Димитър Илиев: Българските пътища имат сериозни дефицити, трябва отговорност за нарушенията

Димитър Илиев: Българските пътища имат сериозни дефицити, трябва отговорност за нарушенията

  • Преди 7 минути
Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

  • Преди 15 минути
Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

  • Преди 24 минути
Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

  • Преди 30 минути
"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

  • Преди 45 минути
Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

  • Преди 45 минути
Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

  • Преди 59 минути
България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

  • Преди 1 час
САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

  • Преди 1 час
Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

  • Преди 1 час
Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

  • Преди 1 час
Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

  • Преди 1 час