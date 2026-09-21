Андрей Гюров: Влизаме в кампанията с цел победа

Андрей Гюров заяви, че влиза в президентската кампания с цел победа, след като Инициативният комитет регистрира него и Георги Кандев като кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври. ЦИК е регистрирала инициативния комитет за издигането на двамата като независими кандидати.

"Очаквам директна кампания, близо до българските граждани. Нашите приоритети са да осигурим независим президент, на когото могат да разчитат", заяви Гюров, цитиран от БГНЕС.

Той благодари за подкрепата на хората и на Инициативния комитет и подчерта, че кампанията ще бъде насочена към българските граждани.

"Българските граждани имат силата да променят развитието на страната. Много съм благодарен за подкрепата на хората и на Инициативния комитет. Влизаме в кампанията с цел победа. Тя няма да е за нас, а за българските граждани", каза още Гюров.