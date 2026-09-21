Порто подчини Бенфика в голямото дерби и остана безгрешен

Порто победи Бенфика с 3:1 в голямото дерби на Португалия и продължи перфектния си старт на сезона в Лига Португал.

На своя "Ещадио до Драгао" шампионите стигнаха до успеха с попадения на Габриел Вейга, Виктор Фрохолд и Хван Ин-Бом. За Бенфика точен беше Александер Ба.

Сериозен момент в срещата дойде още в 35-ата минута, когато Клеман Лангле беше изгонен и остави гостите от Лисабон с човек по-малко за близо час игрово време.

За Бенфика това беше първо поражение от началото на кампанията. "Орлите" имат и едно равенство, което ги остави на четири точки зад лидера.

На върха е именно Порто, който продължава без грешка - седем победи от седем мача през сезон 2026/27.