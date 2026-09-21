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Двама от основните играчи на Левски едва ли ще се върнат и след паузата

Двама от основните играчи на Левски едва ли ще се върнат и след паузата

Радослав Кирилов и Акрам Бурас продължават рехабилитацията си

Левски най-вероятно ще трябва да почака още за завръщането на Радослав Кирилов и Акрам Бурас. Двамата продължават възстановяването си от контузии и според "Мач Телеграф" шансовете да бъдат напълно готови след паузата за националните отбори са минимални.

Кирилов е извън игра от 23 юни, когато получи травма преди контролата срещу Етър. Проблемът е свързан с менискуса, като футболистът претърпя и операция.

Бурас се контузи при двубоя със Септември на 1 август. Тогава Хулио Веласкес обяви, че халфът се е разминал с по-сериозен проблем, но възстановяването му продължава и завръщането му все още не е близо.

И двамата в момента преминават рехабилитационни процедури, а в Левски няма да форсират включването им в игра.

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