ВСС публикува документите на кандидатите за изборни членове от квотата на съдиите

Документите на кандидатите за изборни членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите са публикувани на сайта на съвета, съобщиха от пресцентъра на ВСС.

В раздела "Процедура за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите" са качени документите на Владимир Вълков - съдия в Апелативен съд - София, и Явор Колев - съдия във Върховния административен съд.

Публикувани са и документите на Асен Цветанов - административен ръководител и председател на Районен съд - Раднево, Албена Момчилова - съдия в Софийския районен съд, както и Роман Николов - съдия в Районен съд - Брезник.

Сред публикуваните документи отново е посочен и Явор Колев - съдия във Върховния административен съд.