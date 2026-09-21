Земетресение със сила 5 разлюля Южна Турция

Земетресение с магнитуд 5 бе регистрирано рано тази сутрин в южния турски окръг Адана, съобщава турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD).

Трусът е станал в 04:02 ч. Епицентърът на земетресението е бил в района на град Саимбейли на дълбочина 7 км.

Земетресението е усетено и в съседните окръзи и е предизвикало паника сред населението, информират турските медии.

Засега няма данни за пострадали хора или за нанесени материални щети. Екипи на АФАД извършват обследване на терен.

Адана е един от 11-те окръга, силно засегнати по време на унищожителните земетресения в Турция на 6 февруари 2023 г. Тогава унищожителни земетресения с магнитуд 7,7 и 7,6 буквално опустошиха Югоизточна Турция, отнемайки живота на над 53 хиляди души.