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НОИ: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии към август 2026 г.

НОИ: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии към август 2026 г.
БТА

Броят на пенсионерите за август 2026 г. е 2 067 988

Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии към август 2026 г., съобщи Националния осигурителен институт (НОИ) относно изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Пенсиите заемат най-голям дял - 65,2% от плана за годината. Спрямо същия период на 2025 г. разходите за пенсии са със 781,1 млн. евро (9,7%) повече.

Броят на пенсионерите за август 2026 г. е 2 067 988, което е увеличение с 10 036 (0,5%) пенсионери в сравнение с август 2025 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за август 2026 г. е 557,60 евро. В сравнение със същия месец на 2025 г. средният размер е по-висок с 39,31 евро (7,6%).

Приходите по консолидирания бюджет на ДОО към август 2026 г. възлизат на 5488,8 млн. евро, което представлява 64,4% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват с 476,0 млн. евро (9,5%).

Размерът на извършените разходи към август 2026 г. е 9912,2 млн. евро, което е 64,9% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 857,7 млн. евро (9,5%).

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към август 2026 г. са в размер на 1038,7 млн. евро - 62,8% от плана за годината. Отчетените разходи са със 76,0 млн. евро (7,9%) повече спрямо първите осем месеца на предходната година.

Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към август 2026 г. е 4414,3 млн. евро.

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към август 2026 г. е 54,4 млн. евро, което представлява 66,4% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват с 5,4 млн. евро. Разходите по бюджета на фонда са в размер на 46,1 млн. евро. Извършените разходи са с 6,6 млн. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Приходите по бюджета на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към август 2026 г. възлизат на 1685,5 хил. евро, което е 85,6% изпълнение на годишния план. Постъпилите приходи са с 267,6 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Общо разходите на фонда към август 2026 г. са в размер на 829,6 хил. евро, което е 33,4% от плана за годината. Те са с 245,2 хил. евро по-малко в сравнение със същия период на 2025 г.

 

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