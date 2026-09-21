Със 100 000 повече хоспитализации за половин година, експерт постави под въпрос причините

Броят на хоспитализациите в България се е увеличил значително през първите шест месеца на 2026 г. В болниците са отчетени близо 100 000 повече приема спрямо същия период на миналата година, а ръстът достига 4,7%.

Данните са от отчета на Националната здравноосигурителна каса към 30 юни. Според НЗОК сред причините за увеличението са разширяването на диагностичните възможности и по-широкото използване на високотехнологични методи за лечение.

Вирусологът проф. Радка Аргирова обаче смята, че ръстът трябва да бъде анализиран по-задълбочено, включително по отношение на контрола върху разходването на средствата за болнична помощ.

„За мен застаряването на населението е един фактор, който е много удобен, за да се каже: „Стари хора, болни хора“, коментира тя в „Твоят ден“.

Според проф. Аргирова застаряването на населението е глобален процес, докато развитието на медицината позволява редица заболявания да бъдат диагностицирани и лекувани по-бързо и ефективно.

„Трябва да се провери и състоянието на използването на средствата по клинични пътеки, за да се види дали броят наистина е толкова“, посочи тя.

Първите случаи на грип се очакват през октомври

Проф. Аргирова коментира и предстоящия грипен сезон. По думите ѝ първите случаи на грип у нас могат да се появят още през първата десетдневка на октомври, а повече информация за циркулиращите щамове се очаква през втората половина на месеца.

В момента започва периодът на по-активно разпространение на респираторни инфекции. Особено внимание специалистът обърна на респираторно-синцитиалния вирус (RSV), който може да протече по-тежко при малки деца и възрастни хора.

Според вирусолога оптималният период за противогрипна ваксинация е между 1 и 15 октомври, за да има достатъчно време организмът да изгради имунен отговор преди по-сериозното разпространение на грипа.

Пикът на грипната вълна се очаква към края на януари.