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Със 100 000 повече хоспитализации за половин година, експерт постави под въпрос причините

Със 100 000 повече хоспитализации за половин година, експерт постави под въпрос причините

Данните са от отчета на Националната здравноосигурителна каса към 30 юни

Броят на хоспитализациите в България се е увеличил значително през първите шест месеца на 2026 г. В болниците са отчетени близо 100 000 повече приема спрямо същия период на миналата година, а ръстът достига 4,7%.

Данните са от отчета на Националната здравноосигурителна каса към 30 юни. Според НЗОК сред причините за увеличението са разширяването на диагностичните възможности и по-широкото използване на високотехнологични методи за лечение.

Вирусологът проф. Радка Аргирова обаче смята, че ръстът трябва да бъде анализиран по-задълбочено, включително по отношение на контрола върху разходването на средствата за болнична помощ.

„За мен застаряването на населението е един фактор, който е много удобен, за да се каже: „Стари хора, болни хора“, коментира тя в „Твоят ден“.

Според проф. Аргирова застаряването на населението е глобален процес, докато развитието на медицината позволява редица заболявания да бъдат диагностицирани и лекувани по-бързо и ефективно.

„Трябва да се провери и състоянието на използването на средствата по клинични пътеки, за да се види дали броят наистина е толкова“, посочи тя.

Първите случаи на грип се очакват през октомври

Проф. Аргирова коментира и предстоящия грипен сезон. По думите ѝ първите случаи на грип у нас могат да се появят още през първата десетдневка на октомври, а повече информация за циркулиращите щамове се очаква през втората половина на месеца.

В момента започва периодът на по-активно разпространение на респираторни инфекции. Особено внимание специалистът обърна на респираторно-синцитиалния вирус (RSV), който може да протече по-тежко при малки деца и възрастни хора.

Според вирусолога оптималният период за противогрипна ваксинация е между 1 и 15 октомври, за да има достатъчно време организмът да изгради имунен отговор преди по-сериозното разпространение на грипа.

Пикът на грипната вълна се очаква към края на януари.

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