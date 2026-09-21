330 млн. евро срещу скъпите горива: Кой ще получи помощ от държавата?

Около 330 млн. евро ще бъдат насочени към мерки за ограничаване на последствията от високите цени на горивата върху домакинствата и бизнеса. Подкрепата обхваща земеделски производители, транспортния сектор и уязвими групи, коментираха пред bTV бившият социален министър Христина Христова и икономистът доц. Щерьо Ножаров.

Според Христова сумата не е малка и мерките ще имат ефект, въпреки че остава въпросът дали подкрепата ще бъде достатъчна при продължаващо поскъпване.

Тя раздели помощта в няколко основни направления - тежкотоварен транспорт, земеделски производители, промени при акциза за пропан-бутана, специализиран и обществен транспорт и директна подкрепа за уязвими граждани.

По думите ѝ дизелът е поскъпнал значително спрямо септември миналата година - от около 1,24 евро до 1,95 евро за литър, което се отразява както на бизнеса, така и на домакинствата.

Над 550 000 души с по 50 евро

За директна подкрепа на уязвимите групи са предвидени около 30 млн. евро. Над 550 000 души трябва да получат еднократна помощ от по 50 евро. Официалната информация на социалното министерство потвърждава размера на помощта и посочва, че изплащането трябва да започне през октомври.

Сред получателите са хора, подпомагани с целева помощ за отопление, семейства с деца с трайни увреждания, определени групи сираци и деца в приемни семейства, както и други уязвими граждани.

За разлика от предходна подобна мярка, няма да бъде необходимо получателят да притежава автомобил.

Подкрепа и за земеделските производители

Значителна част от средствата са насочени и към земеделието. Министерството на земеделието съобщи, че 170 млн. евро държавна помощ ще бъдат разпределени между фермерите - над 100 млн. евро за 14 861 производители заради увеличените цени на газьола, а останалата част за близо 41 000 стопанства заради поскъпването на торовете.

Доц. Ножаров посочи, че подкрепата идва в момент, когато започва есенната сеитба, а допълнителни разходи за енергия има и при оранжерийното производство.

Христова допълни, че земеделската помощ не засяга единствено зърнопроизводителите, а и производителите на плодове, зеленчуци, тютюн и оранжерийна продукция.

Защо се намесва и Европейската комисия?

Според Ножаров част от мерките са свързани с процедурите за нотификация пред Европейската комисия. Той обясни, че именно европейските правила са важни при избора на мерките и възможностите за промени в акцизите.

Икономистът постави акцент и върху начина, по който трябва да се разпределят средствата.

"В икономиката на първо място се търси ефективност, а на второ - справедливост", заяви Ножаров. Според него, ако основната цел е ограничаване на инфлационния натиск, помощта трябва да отчита и реалния обем на икономическата дейност.

Христова смята, че правителството трябва да продължи да следи развитието на цените и международната обстановка и при необходимост да има готовност за допълнителни мерки при различни сценарии.