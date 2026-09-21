Мелони предлага забрана за носенето на бурки в училищата

Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви, че планира да предложи на правителството си мярка за ограничаване на броя на чуждестранните ученици в клас, както и за забрана на носенето на бурки и никаби в училищата, предаде Асошиейтед прес.

Мелони каза пред младежката организация на партията си "Италиански братя", че се планират и задължителни уроците по италиански език за родителите на чуждестранни ученици, които имат "сериозни трудности при интегрирането в училищната система".

"За нас всеки, който идва в Италия и иска да изгради бъдещето си тук, трябва да научи езика ни, да разбере културата ни и да спазва правилата ни", каза тя.

След като бъде одобрена от правителството, мярката ще трябва да бъде гласувана от парламента до 60 дни.

Мелони, чиито политически корени са в крайната десница, неизменно заема твърда позиция по въпросите на миграцията.

Консервативното правителство на Мелони стана най-дълго управлявалият без прекъсване кабинет в Италия след Втората световна война,