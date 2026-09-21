Нови данни за смъртта на 16-годишната Ивана: Баща ѝ твърди, че е имала наранявания приживе

Четири месеца след смъртта на 16-годишната Ивана Стойнева от Благоевград все още няма окончателен отговор как точно момичето е паднало от петия етаж на жилищен блок. Баща ѝ Стойне Стойнев обяви пред bTV нови данни от съдебномедицинска експертиза, която по думите му показва наранявания, получени приживе, както и отрицателни проби за наркотични вещества.

Ивана беше открита мъртва в нощта срещу 24 май пред блока, в който живее нейният непълнолетен приятел Димитър. По данни от разследването същата вечер в апартамента са били още тийнейджърът Методи и 20-годишният Александър Георгиев.

Първоначално от МВР съобщиха за събиране с употреба на наркотици и падане на момичето от петия етаж. По-късно ранен зад блока е бил открит и Димитър, който първоначално заявил, че няма спомен от случилото се.

Разследващите работят по данни, че същата вечер част от младежите са употребили LSD, поръчано през Telegram. Свидетел от блока е заявил, че е чул мъжки глас да отправя закана за убийство.

Бащата: Пробите на Ивана за наркотици са отрицателни

Стойне Стойнев продължава да отхвърля версията, че дъщеря му е употребила наркотици или сама е скочила от блока.

"Нейните изследвания в съдебномедицинската експертиза, и то на урината, за упойващи наркотични вещества, са отрицателни. Тя е чиста. Тя не употребява нито алкохол, нито наркотици", заяви той пред bTV.

По думите му експертизата, която е получил по официален ред, описва и рани и синини, причинени приживе.

"Там ясно и кратко е описано, че върху нея има причинени рани и синини приживе, които кореспондират със снимките, които направихме в деня на нейното погребение", посочи Стойнев.

Бащата твърди, че по тялото на момичето са били видими ожулвания, синини по ръцете и наранявания по кокалчетата. Според него има и следа, която прилича на изгаряне от цигара.

Към момента няма официално заключение на разследващите какво е значението на тези наранявания и при какви обстоятелства са били получени.

Бащата смята, че дъщеря му се е съпротивлявала

Според Стойнев данните от експертизата и направените от него снимки подкрепят неговата версия, че преди смъртта си Ивана се е съпротивлявала в апартамента.

"Борила се е за живота си. Нито от полицията в Благоевград, нито от прокуратурата разследват това нещо. Тя е хапана. Доколкото разбрах, от охапването са взети ДНК. Вижте на кого от тримата е", заяви той.

Стойнев твърди още, че според неговите изчисления дъщеря му е била убита и впоследствие хвърлена от сградата, за да бъде създадена версия за самоубийство. Това е версия на бащата и към момента не е установено като факт от разследващите органи.

Иска разследването да бъде иззето от Благоевград

Бащата настоява случаят да бъде прехвърлен към Националната следствена служба. Той изразява съмнения в обективността на местното разследване и посочва, че майката на Димитър работи от години в системата на МВР.

Стойнев отправи призив към изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова разследването да бъде иззето от Благоевград и предадено на Националната следствена служба.

По случая първоначално за убийството е обвинен 20-годишният Александър Георгиев. Съдът обаче е приел, че няма достатъчно доказателства срещу него, и той е бил освободен.

Адвокатите на Александър и Димитър са отказали коментар пред bTV с аргумента, че разследването все още е на ранен етап.

От Окръжната прокуратура в Благоевград също не коментират съдържанието на съдебномедицинската експертиза, представена от бащата. Оттам посочват, че тя не е единствената експертиза по случая и се очакват резултатите от останалите заключения, преди да могат да бъдат направени окончателни изводи за смъртта на 16-годишната Ивана.