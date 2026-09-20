Центърът на Варна остава без автомобили на 22 септември

Част от центъра на Варна ще бъде затворена за автомобили на 22 септември по повод Световния ден без автомобили. Ограничението ще обхване участъка от сградата на общината до Икономическия университет, който за един ден ще бъде превърнат в пешеходно пространство.

Промяната е част от четвъртото издание на ПЕША ФЕСТ, което ще се проведе от 08:30 до 20:00 часа. В инициативата тази година се включват повече от 20 организации от гражданския, културния, образователния, публичния и частния сектор.

Четири зони заменят автомобилите

В освободеното от автомобили пространство ще бъдат обособени четири отделни зони - спортна, пешеходна, развлекателна и зона за отдих.

Програмата включва занимания за деца и възрастни, спортни демонстрации, музика, архитектура и инициативи, свързани със здравето и устойчивото придвижване. Предвидени са и дискусии за развитието на градските пространства и качеството на въздуха.

За първи път посетителите ще могат да се включат и в "Бабакаст" - подкаст между поколенията, посветен на Варна и различните начини, по които хората възприемат града.

Към традиционната инициатива "Пешеходец на седмицата" тази година се добавя и "Колоездач на седмицата". Финалът ще бъде с афтърпарти с DJ OSHOGY & Co от 19:30 до 22:00 часа.

Как изглежда градът през погледа на незрящ човек

ПЕША ФЕСТ ще отбележи и края на Европейската седмица на мобилността, която тази година преминава под мотото "Мобилност за всички: Град за всички възрасти".

Сред по-необичайните инициативи са сетивни разходки, чрез които участниците ще могат да изпитат придвижването в града от перспективата на незрящ човек. Ще има още срещи с кучета водачи и архитектурен тур, адаптиран за хора с двигателни затруднения.