Новини
Търси
Подкаст
Общество

Центърът на Варна остава без автомобили на 22 септември

Центърът на Варна остава без автомобили на 22 септември

Улиците между сградата на общината и Икономическия университет ще се превърнат в зони за спорт, игри, изкуство и развлечения в рамките на ПЕША ФЕСТ

Част от центъра на Варна ще бъде затворена за автомобили на 22 септември по повод Световния ден без автомобили. Ограничението ще обхване участъка от сградата на общината до Икономическия университет, който за един ден ще бъде превърнат в пешеходно пространство.

Промяната е част от четвъртото издание на ПЕША ФЕСТ, което ще се проведе от 08:30 до 20:00 часа. В инициативата тази година се включват повече от 20 организации от гражданския, културния, образователния, публичния и частния сектор.

Четири зони заменят автомобилите

В освободеното от автомобили пространство ще бъдат обособени четири отделни зони - спортна, пешеходна, развлекателна и зона за отдих.

Програмата включва занимания за деца и възрастни, спортни демонстрации, музика, архитектура и инициативи, свързани със здравето и устойчивото придвижване. Предвидени са и дискусии за развитието на градските пространства и качеството на въздуха.

За първи път посетителите ще могат да се включат и в "Бабакаст" - подкаст между поколенията, посветен на Варна и различните начини, по които хората възприемат града.

Към традиционната инициатива "Пешеходец на седмицата" тази година се добавя и "Колоездач на седмицата". Финалът ще бъде с афтърпарти с DJ OSHOGY & Co от 19:30 до 22:00 часа.

Как изглежда градът през погледа на незрящ човек

ПЕША ФЕСТ ще отбележи и края на Европейската седмица на мобилността, която тази година преминава под мотото "Мобилност за всички: Град за всички възрасти".

Сред по-необичайните инициативи са сетивни разходки, чрез които участниците ще могат да изпитат придвижването в града от перспективата на незрящ човек. Ще има още срещи с кучета водачи и архитектурен тур, адаптиран за хора с двигателни затруднения.

Още по темата

Поредна ВиК авария във Варна: Път пропадна и голяма част от града е без вода

Поредна ВиК авария във Варна: Път пропадна и голяма част от града е без вода

ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

Бившият зам-кмет на София Надежда Бобчева пое чистотата на Варна

Бившият зам-кмет на София Надежда Бобчева пое чистотата на Варна

Нови такси за студенти в ТУ-София и Военноморското училище във Варна

Нови такси за студенти в ТУ-София и Военноморското училище във Варна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Камен Донев: България няма политическа класа и политически елит

Камен Донев: България няма политическа класа и политически елит

Водещи

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

  • Преди 6 часа
Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

  • Преди 6 часа
Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

  • Преди 6 часа
Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

  • Преди 6 часа
Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

  • Преди 6 часа
Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

  • Преди 6 часа
Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

  • Преди 7 часа
Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

  • Преди 7 часа
Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

  • Преди 7 часа
Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

  • Преди 7 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

  • Преди 7 часа
Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

  • Преди 8 часа
Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

  • Преди 8 часа