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Избирателната активност в Берлин е по-висока от тази на предишния вот

Избирателната активност в Берлин е по-висока от тази на предишния вот
АП/БТА

В столицата Християндемократическият съюз (ХДС) на канцлера Мерц води оспорвана битка с крайнолявата партия „Левите“

Данните на местните изборни власти към обяд сочат, че избирателната активност в Берлин е по-висока в сравнение с предходния вот. Днес в Германия се провеждат два регионални избора, които се очертават като решаващи за политическата съдба на канцлера Фридрих Мерц, предава агенция ДПА.

До 12:00 ч. на обяд пред урните в германската столица вече са гласували 27,9% от гласоподавателите, което представлява ръст от 4,5% спрямо вота през 2023 г. Въпреки че избирателните секции затварят в 18:00 ч., първоначалната мобилизация показва, че гражданите силно осъзнават високия залог на вота.

В Берлин Християндемократическият съюз (ХДС) на канцлера Мерц води оспорвана битка с крайнолявата партия „Левите“.

Още по-тежка е ситуацията за ХДС в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания, където прогнозите на социолозите предвещават историческо дъно за партията в следвоенната история на страната.

На този фон крайнодясната формация „Алтернатива за Германия“ (АзГ), класифицирана от германското контраразузнаване като предполагаема екстремистка организация, се стреми да повтори триумфа си от Саксония-Анхалт.

Преди около две седмици проруската и антиимигрантска партия постигна разгромна победа там и в момента води преговори за съставяне на първото крайнодясно провинциално правителство в Германия след Втората световна война.

Самият Фридрих Мерц е категоричен, че няма да подаде оставка, въпреки сериозния срив в личния си рейтинг, породен от влошената икономическа ситуация и неуспеха му да ограничи възхода на радикалната десница. Днешните резултати от провинциите обаче могат критично да засилят вътрешнопартийния натиск за неговата смяна като лидер

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