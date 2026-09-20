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Андрей Бабиш: Европа трябва да поеме инициативата за край на войната в Украйна

Андрей Бабиш: Европа трябва да поеме инициативата за край на войната в Украйна
Стопкадър

Чешкият премиер говори за войната, бизнеса, Зелената сделка и отношенията със САЩ, като заяви, че Европа трябва да търси дипломатически път към прекратяване на конфликта

Чешкият премиер Андрей Бабиш говори за войната в Украйна, бизнеса, европейската политика и отношенията със САЩ в интервю пред bTV по време на посещението си в България.

Една от основните теми в разговора беше войната в Украйна. Според Бабиш Европа трябва да има по-активна роля в търсенето на решение.

"Европа трябва да поеме инициативата по отношение на войната в Украйна. Хора умират, страната е разрушена. Това е преди всичко наш проблем", заяви той.

По думите му решението трябва да се търси по дипломатически път и съвместно с украинския президент Володимир Зеленски. Бабиш и през последните дни публично призова Европа да положи по-сериозни усилия за прекратяване на войната.

Чешкият премиер коментира и инициативата на Прага за осигуряване на боеприпаси за Украйна. Той призна, че преди изборите е бил критичен към нея, но след като е получил повече информация и е станало ясно, че участващите компании плащат данъци в Чехия, правителството е решило да продължи програмата.

Бабиш говори и за прехода си от бизнеса към политиката, като направи директно сравнение между двете сфери.

"Аз идвам от бизнеса. Не се чувствам като политик. В бизнеса всичко се прави с ръкостискане. Можеш да излъжеш два пъти - за първи и последен път. В политиката е нормално. Те лъжат", заяви той.

Сред другите основни теми беше Зелената сделка. Бабиш остава един от критиците на европейската климатична политика и предупреди, че системите за търговия с емисии оказват натиск върху индустрията и цените на енергията.

Той обърна специално внимание и на българската рафинерия край Бургас, като според него тя може да бъде използвана по-ефективно. Бабиш допусна възможност за бъдещ бизнес модел, при който суров петрол да се преработва в България, а готовите продукти да бъдат изнасяни.

Чешкият премиер коментира и отношенията със САЩ и Доналд Тръмп, като заяви, че Чехия продължава да има добри отношения с Вашингтон и определи американското участие като ключово за НАТО.

В края на разговора Бабиш посочи мира като най-важния приоритет за държави като Чехия и България.

"Никой не говори за мир. Всички говорят за война. Европа е пасивна", заяви той

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