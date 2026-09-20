Андрей Янкулов: Случаят "Петрохан" поставя въпроси за действията на прокуратурата и ДАНС

Случаят "Петрохан" поставя сериозни въпроси за действията на прокуратурата, ДАНС и други институции. Това стана ясно от думите на бившия правосъден министър Андрей Янкулов в ефира на НОВА Тв. Според него най-притеснителното в казуса е дългогодишното бездействие на органите, които са разполагали с конкретни сигнали за престъпната мрежа около планинската хижа.

„Това, което аз бих идентифицирал, е институционалното поведение на овластените институции като прокуратура, Държавна агенция „Национална сигурност“ и така нататък през годините назад, когато те са били сезирани с конкретна информация за това какво се върши от тази група. Адекватна институционална реакция нещо не е имало“, аргументира се бившият министър.

Той обърна внимание, че вместо реални резултати, в момента се наблюдава прехвърляне на отговорността между ведомствата. Като пример бившият министър посочи как само преди седмица ръководството на ДАНС е обвинило държавното обвинение, че не е дало адекватен ход на изпратената от агенцията информация. Това институционално бездействие и взаимни обвинения подхранват общественото недоверие и отварят вратата за най-различни спекулации.

Съмнения около мотивите на разследващите поражда и повдигнатото наскоро обвинение срещу Борислав Сандов. Янкулов изрази недоумение защо държавната машина се е задействала едва сега, след като данните за спорното споразумение, което Сандов отрича да е подписвал, излязоха наяве още миналата година. „Това обвинение, за което научихме в края на миналата седмица, носи точно тези белези“, отбеляза той.

Според юриста заради строго йерархичния модел на прокуратурата, решаваща роля за крайния изход от знаковите дела играе управлението на ключови звена като Софийската градска и Апелативната прокуратури. Предстои да видим дали ще има реална промяна в действията на тези структури при настоящия кадрови състав, допълни той.

Янкулов, който е сред номинираните за член на новия Висш съдебен съвет (ВСС), прогнозира, че предстоящият избор за кадровици на съдебната власт ще се проведе в коренно различна институционална среда, белязана от сътресенията в прокуратурата през последните месеци.

Той коментира и предстоящия избор на парламентарната квота, казвайки, че политическата ситуация в Народното събрание е по-различна от предходни периоди. По думите му „основните политически сили, за които се твърди, че дават някакви заявки, че ще събират това мнозинство, от една страна говорят, че ще го събират за ВСС, от друга страна обаче са в противопоставяне по други теми“.