Новини
Търси
Подкаст
Политика

Андрей Янкулов: Случаят "Петрохан" поставя въпроси за действията на прокуратурата и ДАНС

Андрей Янкулов: Случаят "Петрохан" поставя въпроси за действията на прокуратурата и ДАНС
БТА

Той обърна внимание, че вместо реални резултати, в момента се наблюдава прехвърляне на отговорността между ведомствата

Случаят "Петрохан" поставя сериозни въпроси за действията на прокуратурата, ДАНС и други институции. Това стана ясно от думите на бившия правосъден министър Андрей Янкулов в ефира на НОВА Тв. Според него най-притеснителното в казуса е дългогодишното бездействие на органите, които са разполагали с конкретни сигнали за престъпната мрежа около планинската хижа.

„Това, което аз бих идентифицирал, е институционалното поведение на овластените институции като прокуратура, Държавна агенция „Национална сигурност“ и така нататък през годините назад, когато те са били сезирани с конкретна информация за това какво се върши от тази група. Адекватна институционална реакция нещо не е имало“, аргументира се бившият министър.

Той обърна внимание, че вместо реални резултати, в момента се наблюдава прехвърляне на отговорността между ведомствата. Като пример бившият министър посочи как само преди седмица ръководството на ДАНС е обвинило държавното обвинение, че не е дало адекватен ход на изпратената от агенцията информация. Това институционално бездействие и взаимни обвинения подхранват общественото недоверие и отварят вратата за най-различни спекулации.

Съмнения около мотивите на разследващите поражда и повдигнатото наскоро обвинение срещу Борислав Сандов. Янкулов изрази недоумение защо държавната машина се е задействала едва сега, след като данните за спорното споразумение, което Сандов отрича да е подписвал, излязоха наяве още миналата година. Това обвинение, за което научихме в края на миналата седмица, носи точно тези белези“, отбеляза той.

Според юриста заради строго йерархичния модел на прокуратурата, решаваща роля за крайния изход от знаковите дела играе управлението на ключови звена като Софийската градска и Апелативната прокуратури. Предстои да видим дали ще има реална промяна в действията на тези структури при настоящия кадрови състав, допълни той.

Янкулов, който е сред номинираните за член на новия Висш съдебен съвет (ВСС), прогнозира, че предстоящият избор за кадровици на съдебната власт ще се проведе в коренно различна институционална среда, белязана от сътресенията в прокуратурата през последните месеци.

Той коментира и предстоящия избор на парламентарната квота, казвайки, че политическата ситуация в Народното събрание е по-различна от предходни периоди. По думите му  основните политически сили, за които се твърди, че дават някакви заявки, че ще събират това мнозинство, от една страна говорят, че ще го събират за ВСС, от друга страна обаче са в противопоставяне по други теми“.

Още по темата

Андрей Янкулов благодари на номиниралите го за член на ВСС

Андрей Янкулов благодари на номиниралите го за член на ВСС

Димната завеса "Петрохан" е в услуга на Илияна Йотова

Димната завеса "Петрохан" е в услуга на Илияна Йотова

Иван Игов за "Петрохан": Ако институциите бяха реагирали навреме, това можеше да не се случи

Иван Игов за "Петрохан": Ако институциите бяха реагирали навреме, това можеше да не се случи

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Иван Василев: Разплитаме олигархията, има обвързаности в почти целия политически спектър

Иван Василев: Разплитаме олигархията, има обвързаности в почти целия политически спектър

19 кандидат-президентски двойки вече са регистрирани в ЦИК

19 кандидат-президентски двойки вече са регистрирани в ЦИК

Радан Кънев призова за дебати между Йотова и Гюров преди президентския вот

Радан Кънев призова за дебати между Йотова и Гюров преди президентския вот

Зарков и Вълков преди старта на кампанията: Президентската битка не трябва да се превръща във война на компромати

Зарков и Вълков преди старта на кампанията: Президентската битка не трябва да се превръща във война на компромати

Гюров: България има нужда от силен президент, който може да казва "не"

Гюров: България има нужда от силен президент, който може да казва "не"

Водещи

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

  • Преди 6 часа
Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

  • Преди 6 часа
Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

  • Преди 6 часа
Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

  • Преди 6 часа
Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

  • Преди 6 часа
Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

  • Преди 6 часа
Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

  • Преди 7 часа
Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

  • Преди 7 часа
Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

  • Преди 7 часа
Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

  • Преди 7 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

  • Преди 7 часа
Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

  • Преди 8 часа
Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

  • Преди 8 часа