Тайфунът „Дуджан“ удари Япония: Двама загинали, четирима са в неизвестност

Мощният тайфун „Дуджан“, придружен от проливни дъждове, връхлетя тихоокеанското крайбрежие на Япония и предизвика свлачища. Двама души са загинали, а четирима се водят в неизвестност, съобщи японската обществена телевизия Ен Ейч Кей, цитирана от Ройтерс.

Стихията е прекъснала електрозахранването на близо 50 000 домакинства.

Сред жертвите е жена на около 60 години, която е загинала, след като кална маса е затрупала дома ѝ в град Йокосука, в района Канто. Проливните валежи са предизвикали свлачища и в префектурите Канагава и Чиба.

Спасителни екипи разчистват отломки в град Миура, южно от Токио, където продължава издирването на човек, изчезнал, след като домът му е бил затрупан от свлачище.

„Дуджан“ е поредното тежко метеорологично явление през годината, белязана от интензивни валежи, наводнения и тропически циклони в различни части на света.