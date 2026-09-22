Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Алтернатива, конкуренция, демокрация: Изводите за Русия след изборите

Алтернатива, конкуренция, демокрация: Изводите за Русия след изборите
БТА

Властта на Путин все още изглежда константа, която трудно някой ще оспори

Последните парламентарни избори в Русия бяха поредният епизод от сериала "Още от същото". Под привидната маска за плурализъм и демократичен избор за гражданите, руснаците на практика бяха поставени пред няколко еднакви варианти пред урните.

Партията на президента Владимир Путин „Единна Русия“ отново спечели убедително вота, като получи близо 58% от гласовете по партийни листи и според предварителните резултати ще разполага с 355 от общо 450 места в Държавната дума. 

Изборите през 2026 г. са първите парламентарни избори след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Те се проведоха и на територии на Украйна, които Москва обяви за анексирани, без анексията да е международно призната. Така де факто изборите бяха и театро, режисирано от Путин, за да покаже пред света, а и пред руснаците, че още козовете са в неговите карти.

Вотът протече без наблюдатели на ОССЕ – Русия не ги покани, а организацията определи това като продължение на тревожна тенденция и нарушение на поетите от Москва ангажименти за международно наблюдение.

Последните 26 години - Путин и пак Путин

Владимир Владимирович изгрява на политическия небосклон през 1999 г. като печели първия си мандат като държавен глава. Още тогава международните наблюдатели отбелязват проблеми като зависимост на голяма част от медиите от държавните и регионалните власти, отслабване на партийния плурализъм и преимуществата, с които разполага действащата власт.

Това е първия съдийски сигнал, а мачът все още се играе като тенденциите се задълбочават.

Още при президентските избори през 2004 г. ОССЕ заключава, че вотът е бил като цяло добре организиран, но са липсвали важни елементи на истинско демократично състезание. Наблюдателите посочват недостатъчен политически плурализъм и ясно предимство на действащия президент в държавно контролираните медии. Такъв сценарий видяхме и преди дни във федерацията.

Една партия, една сила

„Единна Русия“ се превърна в основния парламентарен механизъм на тази система. Нейното значение не е само в броя депутати, а в способността ѝ да осигурява законодателна подкрепа за президентската власт. Пипалата на Путин проникнаха на всички нива - и вертикално и хоризонтално. 

През годините около нея останаха няколко официално опозиционни партии, но голяма част от тях подкрепят ключови инициативи на Кремъл. Това важи особено за външната политика и войната срещу Украйна.

На изборите през 2026 г. този модел е още по-видим. Единствената регистрирана либерална партия с ясно антивоенна позиция – „Яблоко“ – не беше допусната до участие с национална партийна листа. В същото време останалите основни партии в Думата са подкрепяли голяма част от политиките на Кремъл.

Следователно въпросът не е просто колко руснаци са гласували за „Единна Русия“. Когато основни политически алтернативи са изключени още преди отварянето на секциите, изборният резултат не може сам по себе си да покаже как би изглеждала подкрепата при напълно конкурентен вот.

Алтернатива за Русия или...?

Преди 10 години ОССЕ видя прозрачна работа на Централната избирателна комисия, но едновременно с това посочи ограничения на основни свободи и политически права. Две години по-късно, при президентските избори през 2018 г., ОССЕ отново говори за прекомерно контролирана политическа среда и липса на истинска конкуренция. През 2021 г. ОССЕ вече не успя да изпрати наблюдателна мисия, а днес - Москва изобщо не покани организацията.

Войната в Украйна допълнително увеличи интереса на западния свят към случващото се във федерацията, а мнозита се запитаха дали руснаците в действителност одобряват случващото се. Путин представяше вота и като индикатор за обществената подкрепа в условията на войната. Reuters отбелязва, че изборите дават възможност на Кремъл да представи резултата като потвърждение на политическия курс и като демонстрация на стабилност въпреки войната, санкциите и икономическия натиск.

Точно тук обаче е и основното противоречие.

Резултатът показва способността на Кремъл да мобилизира значителна част от обществото и да запази функционирането на институциите по време на война. Но при ограничена опозиция, силно контролирана информационна среда и липса на независимо международно наблюдение не може автоматично да се заключи, че процентът за „Единна Русия“ е прецизно измерване на обществената подкрепа за всяка политика на Путин.

Избирателната активност от около 59% също е интересен акцент и повод за размисъл - на фона на над 70% в Германия на последните регионални избори този уикенд. Какво в действителност казват руснаците с избора си да не отидат до урните? А не могат ли да намалят процента до около 30%, за да бъде посланието още по-ясно, впрочем число, добре познато на нашите социолози.

Вотът през 2026 г. затвърждава политически модел, изграждан повече от две десетилетия – силно централизирана президентска власт, доминираща управляваща партия и ограничено пространство за организирана опозиция.

С оглед на възрастта на Путин, роден на 7 октомври 1952 г., може би има резон и във визионерския въпрос - какво ще стане в тази огромна държава след него? Защото историята е доказала, че автократските режими приключват с кончината на диктатора. 

Още по темата

Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

Чавдар Стефанов: За Путин беше важно да покаже, че Русия стои зад него

Чавдар Стефанов: За Путин беше важно да покаже, че Русия стои зад него

ЕС призова за пореден път Русия да зачита суверенитета на Украйна

ЕС призова за пореден път Русия да зачита суверенитета на Украйна

С бюлетина в ръка и въоръжен войник зад гърба: Изборният ден в Русия приключи

С бюлетина в ръка и въоръжен войник зад гърба: Изборният ден в Русия приключи

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

The Guardian: Всички сигнали, че се задава нова финансова криза са налице

The Guardian: Всички сигнали, че се задава нова финансова криза са налице

Ивайло Калфин: Президентската кампания трябва да е насочена към начина, по който живеят българите

Ивайло Калфин: Президентската кампания трябва да е насочена към начина, по който живеят българите

Александър Стоянов пред ТАРАЛЕЖ: Независимостта е последният етап от освобождението на България

Александър Стоянов пред ТАРАЛЕЖ: Независимостта е последният етап от освобождението на България

Светослав Бенчев: Поскъпването на горивата не е намалило потреблението

Светослав Бенчев: Поскъпването на горивата не е намалило потреблението

Диян Стаматов: Един учебник няма да реши проблемите на образованието

Диян Стаматов: Един учебник няма да реши проблемите на образованието

Водещи

Променлива облачност и дъжд на места в страната утре

Променлива облачност и дъжд на места в страната утре

  • Току-що
Костадин Костадинов е кандидатът за президент от "Възраждане"

Костадин Костадинов е кандидатът за президент от "Възраждане"

Трима българи излизат в битки за медали на Европейското по бокс в София

Трима българи излизат в битки за медали на Европейското по бокс в София

  • Преди 14 минути
43-годишен мъж е задържан за побой над баща си в Разградско

43-годишен мъж е задържан за побой над баща си в Разградско

Кметът Терзиев призова за диалог и почтеност по повод Независимостта на България

Кметът Терзиев призова за диалог и почтеност по повод Независимостта на България

  • Преди 22 минути
Заради студения фронт: ПСС предупреждава туристите в планините

Заради студения фронт: ПСС предупреждава туристите в планините

  • Преди 37 минути
Засилено полицейско присъствие по пътищата заради очаквания трафик

Засилено полицейско присъствие по пътищата заради очаквания трафик

  • Преди 39 минути
Атлетико отвърна на Моуриньо: Спрете тормоза към съдиите

Атлетико отвърна на Моуриньо: Спрете тормоза към съдиите

  • Преди 41 минути
Стрелбата в Турция: Заподозреният е задържан

Стрелбата в Турция: Заподозреният е задържан

  • Преди 50 минути
Вишните с изненадваща полза, за която малко хора знаят

Вишните с изненадваща полза, за която малко хора знаят

  • Преди 60 минути
Кристиан Макун след новия договор с Левски: Горд съм, че съм част от завръщането към величието

Кристиан Макун след новия договор с Левски: Горд съм, че съм част от завръщането към величието

  • Преди 1 час
Андрей Гюров: Какво е да си независим днес

Андрей Гюров: Какво е да си независим днес

Латвия блокира сделка за сваляне на Алишер Усманов от санкционния списък на ЕС

Латвия блокира сделка за сваляне на Алишер Усманов от санкционния списък на ЕС

  • Преди 1 час
Български ученици със златни медали на международната олимпиада по лингвистика

Български ученици със златни медали на международната олимпиада по лингвистика

Обявиха програмата за първите четвъртфинали в Купата на елита

Обявиха програмата за първите четвъртфинали в Купата на елита

  • Преди 1 час