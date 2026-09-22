22 септември събира България: Как страната ще отбележи Деня на независимостта

Днес България отбелязва 118 години от обявяването на своята Независимост. На 22 септември страната не просто се връща към една от най-важните дати в историята си - площадите отново се изпълват с български знамена, музика и хора, дошли да почетат онези, които са отстоявали правото България сама да определя бъдещето си.

От Велико Търново, където през 1908 г. е провъзгласена Независимостта, до София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен празничният ден събира официални церемонии, военни ритуали, концерти и народни хора.

На 22 септември 1908 г. във Велико Търново княз Фердинанд прочита Манифеста за обявяване на Независимостта. С този акт България отхвърля васалната си зависимост от Османската империя и заявява мястото си като независима държава.

118 години по-късно старата столица отново е в центъра на националните чествания.

Велико Търново - там, където е провъзгласена Независимостта

Празничният ден във Велико Търново започва още в 7:30 часа с тържествена литургия в църквата "Св. Четиридесет мъченици" - храмът, свързан пряко с историческите събития от 1908 г.

Програмата продължава през целия ден, а кулминацията е вечерта на площад "Цар Асен I". От 19:30 часа започва тържествената проверка.

Заради големите чествания са въведени и засилени мерки за сигурност. Достъпът до зоната на площад "Цар Асен I" започва след 18:00 часа през три пункта за проверка - на улиците "Никола Пиколо", "Иван Вазов" и "Св. Климент Охридски".

Посетителите ще преминават през металдетектори, а хора с обемист багаж няма да бъдат допускани. В определени часове са забранени и полетите с дронове в радиус от 4 километра около ключови зони в града.

Празникът обаче няма да остане само в рамките на официалните церемонии. Самоводската чаршия също се включва с изкуство, занаяти и музика, превръщайки историческата част на града в една от сцените на празника.

София отбелязва празника в сърцето на столицата

В София честванията започват в 11:00 часа пред паметника "Независимостта на България" на площад "Княз Александър I".

В празничната програма участват Националната гвардейска част, Софийският духов оркестър и музикални изпълнители.

Заради церемонията са въведени и временни ограничения за движението в централната градска част.

Варна посреща 22 септември с военен ритуал и българско хоро

Във Варна празникът започва в 10:00 часа на площад "Независимост". Предвидени са военен ритуал по издигането на националния флаг и молебен.

След официалната част Фолклорен ансамбъл "Варна" ще поведе празнично хоро.

Денят започва активно и за любителите на планинските преходи. От морската столица стартира Черноморският поход Варна - Балчик, посветен на Деня на независимостта. Маршрутът преминава през Аладжа манастир, Природен парк "Златни пясъци", Кранево и Албена.

Бургас почита героите, а след това празнува с фолклор

В Бургас програмата започва в 10:30 часа на площад "Атанас Сиреков" с издигане на националния флаг и празничен молебен.

Пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк ще бъде отслужена заупокойна молитва за загиналите в защита на свободата и независимостта на България, след което ще бъдат положени венци и цветя.

От 11:30 часа официалната част отстъпва място на музиката с празничен фолклорен концерт.

Плевен - от минута мълчание до рок концерт

В Плевен Денят на независимостта съчетава почитта към миналото с празнична програма за жителите и гостите на града.

В 11:00 часа пред паметната плоча на площад "Стефан Стамболов" започва тържественият ритуал с участието на Общинския хор "Гена Димитрова" и Общинския духов оркестър.

Ще бъдат поднесени венци и цветя, а присъстващите ще запазят минута мълчание в памет на героите.

Вечерта празникът продължава на площад "Възраждане". От 19:00 часа на сцената излизат фолклорни състави и рок група "Криминале".

В Пловдив празникът ще се играе на хоро

Под тепетата 22 септември също ще звучи в ритъма на българския фолклор. На площад "Централен" от 18:00 часа започва танцовият празник "Писна гайда шарена", посветен на Независимостта.

Така в различни краища на страната един и същи празник ще изглежда различно - някъде с военен строй и тържествен ритуал, другаде с музика, танци и хиляди хора на площада.

118 години по-късно - какво означава да бъдем независими?

Днес знамената отново се издигат, оркестрите свирят, пред паметниците се полагат цветя и отново си припомняме думите от Манифеста от 1908 г.

Но Независимостта е повече от церемония и дата в календара. Преди 118 години тя е смело политическо решение със съвсем реална цена - заявка, че България иска сама да носи отговорността за своето бъдеще.

Днес смисълът на думата може да изглежда различно. Независимостта е държавата да отстоява интересите си, обществото да пази свободата си, а хората да не приемат нито едното, нито другото за даденост.

На 22 септември България поглежда назад към историята си. Но този празник неизбежно задава и един въпрос към настоящето - какво правим ние с независимостта, която други са извоювали преди 118 години?