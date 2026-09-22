22 септември събира България: Как страната ще отбележи Деня на независимостта
От историческо Велико Търново до София и морето - военни ритуали, концерти, български хора и тържества ще отбележат 118 години от обявяването на Независимостта
Днес България отбелязва 118 години от обявяването на своята Независимост. На 22 септември страната не просто се връща към една от най-важните дати в историята си - площадите отново се изпълват с български знамена, музика и хора, дошли да почетат онези, които са отстоявали правото България сама да определя бъдещето си.
От Велико Търново, където през 1908 г. е провъзгласена Независимостта, до София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен празничният ден събира официални церемонии, военни ритуали, концерти и народни хора.
На 22 септември 1908 г. във Велико Търново княз Фердинанд прочита Манифеста за обявяване на Независимостта. С този акт България отхвърля васалната си зависимост от Османската империя и заявява мястото си като независима държава.
118 години по-късно старата столица отново е в центъра на националните чествания.
Велико Търново - там, където е провъзгласена Независимостта
Празничният ден във Велико Търново започва още в 7:30 часа с тържествена литургия в църквата "Св. Четиридесет мъченици" - храмът, свързан пряко с историческите събития от 1908 г.
Програмата продължава през целия ден, а кулминацията е вечерта на площад "Цар Асен I". От 19:30 часа започва тържествената проверка.
Заради големите чествания са въведени и засилени мерки за сигурност. Достъпът до зоната на площад "Цар Асен I" започва след 18:00 часа през три пункта за проверка - на улиците "Никола Пиколо", "Иван Вазов" и "Св. Климент Охридски".
Посетителите ще преминават през металдетектори, а хора с обемист багаж няма да бъдат допускани. В определени часове са забранени и полетите с дронове в радиус от 4 километра около ключови зони в града.
Празникът обаче няма да остане само в рамките на официалните церемонии. Самоводската чаршия също се включва с изкуство, занаяти и музика, превръщайки историческата част на града в една от сцените на празника.
София отбелязва празника в сърцето на столицата
В София честванията започват в 11:00 часа пред паметника "Независимостта на България" на площад "Княз Александър I".
В празничната програма участват Националната гвардейска част, Софийският духов оркестър и музикални изпълнители.
Заради церемонията са въведени и временни ограничения за движението в централната градска част.
Варна посреща 22 септември с военен ритуал и българско хоро
Във Варна празникът започва в 10:00 часа на площад "Независимост". Предвидени са военен ритуал по издигането на националния флаг и молебен.
След официалната част Фолклорен ансамбъл "Варна" ще поведе празнично хоро.
Денят започва активно и за любителите на планинските преходи. От морската столица стартира Черноморският поход Варна - Балчик, посветен на Деня на независимостта. Маршрутът преминава през Аладжа манастир, Природен парк "Златни пясъци", Кранево и Албена.
Бургас почита героите, а след това празнува с фолклор
В Бургас програмата започва в 10:30 часа на площад "Атанас Сиреков" с издигане на националния флаг и празничен молебен.
Пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк ще бъде отслужена заупокойна молитва за загиналите в защита на свободата и независимостта на България, след което ще бъдат положени венци и цветя.
От 11:30 часа официалната част отстъпва място на музиката с празничен фолклорен концерт.
Плевен - от минута мълчание до рок концерт
В Плевен Денят на независимостта съчетава почитта към миналото с празнична програма за жителите и гостите на града.
В 11:00 часа пред паметната плоча на площад "Стефан Стамболов" започва тържественият ритуал с участието на Общинския хор "Гена Димитрова" и Общинския духов оркестър.
Ще бъдат поднесени венци и цветя, а присъстващите ще запазят минута мълчание в памет на героите.
Вечерта празникът продължава на площад "Възраждане". От 19:00 часа на сцената излизат фолклорни състави и рок група "Криминале".
В Пловдив празникът ще се играе на хоро
Под тепетата 22 септември също ще звучи в ритъма на българския фолклор. На площад "Централен" от 18:00 часа започва танцовият празник "Писна гайда шарена", посветен на Независимостта.
Така в различни краища на страната един и същи празник ще изглежда различно - някъде с военен строй и тържествен ритуал, другаде с музика, танци и хиляди хора на площада.
118 години по-късно - какво означава да бъдем независими?
Днес знамената отново се издигат, оркестрите свирят, пред паметниците се полагат цветя и отново си припомняме думите от Манифеста от 1908 г.
Но Независимостта е повече от церемония и дата в календара. Преди 118 години тя е смело политическо решение със съвсем реална цена - заявка, че България иска сама да носи отговорността за своето бъдеще.
Днес смисълът на думата може да изглежда различно. Независимостта е държавата да отстоява интересите си, обществото да пази свободата си, а хората да не приемат нито едното, нито другото за даденост.
На 22 септември България поглежда назад към историята си. Но този празник неизбежно задава и един въпрос към настоящето - какво правим ние с независимостта, която други са извоювали преди 118 години?