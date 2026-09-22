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Макрон и Тръмп обсъдиха Украйна и сигурността в Червено море

Макрон и Тръмп обсъдиха Украйна и сигурността в Червено море
БТА

Разговорът е продължил около половин час, като Макрон го определи като „изключително конструктивен“

Френският президент Еманюел Макрон и американският му колега Доналд Тръмп обсъдиха войната в Украйна и ситуацията в Червено море по време на среща в Ню Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН. Разговорът е продължил около половин час, като Макрон го определи като „изключително конструктивен“.

Двамата лидери са разговаряли за сигурността на ключовата енергийна и транспортна инфраструктура в района на Червено море, както и за последиците от напрежението в региона върху доставките и цените на енергията.

Сред основните теми е била и войната в Украйна. Макрон е настоял за по-бързо укрепване на украинската противовъздушна отбрана, включително чрез предоставяне на повече ракети прехващачи.

Френският президент заяви след срещата, че разговорът с Тръмп е позволил подробно обсъждане на двата конфликта и отражението им върху международната сигурност и икономиката.

Двамата са обсъдили и възможности за ограничаване на ударите срещу енергийната инфраструктура в рамките на войната между Русия и Украйна. Според Макрон укрепването на украинските отбранителни способности остава сред основните приоритети.

Преди срещата от френското президентство заявиха, че Макрон възнамерява да разговаря открито с американския президент. Париж се стреми Вашингтон да продължи подкрепата си за Киев и да запази натиска върху Москва.

Срещата се проведе на фона на засилена дипломатическа активност около Общото събрание на ООН, където войната в Украйна и кризите в Близкия изток са сред водещите теми.

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