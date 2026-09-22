Заради ChatGPT: Британска Колумбия съди OpenAI след смъртоносна стрелба

Канадската провинция Британска Колумбия заведе дело срещу OpenAI с твърдението, че компанията не е уведомила властите за обезпокоителни взаимодействия на потребител с ChatGPT преди масовата стрелба в Тъмблър Ридж през февруари. При нападението бяха убити осем души, сред които шест деца.

Искът е подаден във федерален съд в САЩ. Главният прокурор на Британска Колумбия Ники Шарма заяви, че случаят поставя въпроса какви отговорности имат технологичните компании, когато получат информация за потенциална заплаха от тежко насилие.

Нападателят Джеси Ван Рутселаар, на 18 години, е използвал ChatGPT преди стрелбата. Според съдебни искове, заведени отделно от семейства на убити и ранени, акаунтът му е привлякъл вниманието на екипа по безопасност на OpenAI месеци преди атаката заради разговори, свързани с насилие с огнестрелно оръжие. Компанията обаче не е уведомила правоохранителните органи.

През април главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман публично се извини на семействата на жертвите за това, че компанията не е подала сигнал до полицията.

Шарма заяви, че до момента OpenAI не е предприела достатъчно действия в отговор на опасенията на оцелелите, близките на жертвите и местната общност. По думите ѝ компанията все още има възможност да подобри механизмите си за безопасност и прозрачността при подобни случаи.

Главният прокурор посочи още, че не е запозната със съдържанието на разговорите на нападателя с ChatGPT. Провинциалните власти са поискали от OpenAI да предостави чатовете, но според Шарма компанията е отказала.

Делото е заведено в Калифорния, тъй като според иска именно там е било взето решението да не се подава сигнал за акаунта на нападателя.

Семейства на жертви и пострадали при стрелбата вече заведоха отделни дела срещу OpenAI, в които също се твърди, че компанията е разполагала с информация за потенциалния риск преди нападението.

Според Шарма евентуално обезщетение, което Британска Колумбия получи по делото, ще бъде използвано за възстановяването на средното училище в Тъмблър Ридж.