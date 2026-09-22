КЗП проверява бензиностанциите

„За да няма недоразумения: проверките обхващат всякакви обекти - независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места“, посочи тя.

Манолова обясни, че се проверява необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка. „Междинни резултати очаквам следващата седмица“.

„Резултатите ще обявя публично и това ще е подходът за всички проверки на КЗП - пълна публичност, независимо кой е нарушителят“, коментира тя.

Манолова допълни, че успоредно с бензиностанциите, КЗП ще се занимава с необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги, както и поведението на колекторите.