Димитър Хаджидимитров: Има успокояване на пазара на горива

Има успокояване на международните пазари на горива, леко намаляване на цените на петрола и на готовите продукти. Това дава успокоение, че вероятно тази седмица цените ще бъдат около 1,96 евро за литър. Т.е. има обръщане на тренда за ръст. Това каза Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговски, производители, вносители и превозвачи на горива пред Нова телевизия.

Той посочи, че към момента има проблем с наличието на дизеловото и авиационното гориво и най-вече то е в Европа. Във Венецуела, САЩ и Русия има увеличение на производството на нефт с около 25% в последния един месец.Проблем е капацитетът за преработката му, каза още експертът. На световните пазари има липса от 4 милиона барела дизел дневно, каза още Хаджидимитров.

Експертът отбеляза, че ако едровата цена на дизела е 1,87 евро без транспортни такси, значи с тях ще бъде 1,88 евро. Реалната надценка съм момента е под 5 евроцента. Най-високи са цените в Испания, а най-високи в Скандинавските страни, каза още Хаджидимитров.Експертът каза, че тази година има 30% повече потребление. Според него това се дължи на стреса, че цените ще станат много високи.