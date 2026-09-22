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Велислава Петрова от Ню Йорк: Проверяваме дейността на посланика ни в ОАЕ

Велислава Петрова от Ню Йорк: Проверяваме дейността на посланика ни в ОАЕ
Снимка: БТА

До края на седмицата ще има разговор с нашия посланик там

 

В Министерството на външните работи до края на седмицата се очаква да бъде проведен разговор с посланика ни в Обединените арабски емирства - Иван Йорданов, съобщи БНР.

Неговото отзоваване беше поискано от премиера Румен Радев, заради връзка на бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Пред журналисти в Ню Йорк министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи още, че е разпоредена и проверка на работата на посолството.

Таралеж припомня - днес започва Общият дебат по време на сесията на Общото събрание на ООН, в който ще участва президентът Йотова.

Една от най-очакваните речи през днешния ден е тази на американския президент Доналд Тръмп. Миналата година той остро разкритикува Европа за миграционната ѝ политика, както и смисъла и ефективността на Организацията на обединените нации.

Сред водещите теми са войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток. Очаква се Тръмп да се срещне с украинския президент Зеленски.

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