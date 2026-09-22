Наближава сезонът на риновирусите: проф. Кантарджиев с важни съвети за имунната система

С началото на есента идва и сезонът на вирусните инфекции, а сред основните начини за ограничаването им са добрата хигиена и подготовката на организма. В ефира на БНТ проф. Тодор Кантарджиев говори за поддържането на имунитета, грижите за децата, употребата на антибиотици и ваксинацията срещу грип.

Според проф. Кантарджиев с настъпването на есента е важно да се обърне внимание на ежедневните навици, закаляването и хигиената.

"Закаляване е студена вода, гаргари. Миене на лицето, врата и подмишниците, децата да се научат със студена вода. И най-важното - да се научат с тези пешкири да се търка кожата така, че да се зачерви, ако искаш да имаш имунитет. Търкането на кожата, кръвоснабдяването на кожата така възбужда имунитета, че доста намаляват алергичните реакции. Много по-трудно се заразяваш от респираторни инфекции", заяви професорът.

Той акцентира и върху традиционните практики, свързани с храненето и хигиената.

"И нещо много важно - нашето хранене. Саламуреното сирене и киселото мляко до някъде убиват бактериите, които са в млякото - вредните бактерии. Това е начин на хранене и хигиена и сме имали няколко пъти по-малко инфекциозни заболявания", посочи той.

В началото на есента организмът все още разполага с достатъчно естествени източници на витамини, посочи проф. Кантарджиев, като специално отбеляза червените чушки.

"Сега в момента още има червени чушки. Те имат много витамин C. Това нещо, което не го знаят хората - той не е трудно издържлив. Ако е печена, варена чушката, няма вече витамин C. Но суровите чушки - затова в салатата винаги да се слага ситно нарязана по една чушка. Това е правилно хранене, правилно отношение към живота и хигиената", заяви проф Кантарджиев.

Началото на учебната година отново поставя въпроса за разпространението на инфекциите сред децата. Проф. Кантарджиев подчертава, че решаваща роля имат хигиената и реакцията при появата на симптоми.

"Най-важното е да си мият ръцете децата. И второто - носните кърпички, които бяха малко забравени. По едно време бяха заменени с ролки, тоалетна хартия в чантата на детето. Това са елементарни неща, които ги учихме в училище. По принцип децата, които са болни, не би следвало изобщо да са в детската градина или в училище", отбеляза той.

В момента заболеваемостта от респираторни вирусни инфекции остава на едно от най-ниските си нива за годината, но според проф. Кантарджиев предстои постепенно покачване.

"В момента заболеваемостта от вирусни респираторни инфекции може би е най-ниската в годината. Ще започне да се увеличава. На първо място ще се явят риновирусите. Риновирусите - знаете, чисти ръце има ли, по-малко боледуват децата от гърло, носове и кашлици. Всички тези вируси дават тежка клинична картина и затова нито се регистрират масово, нито масово се изследват", каза той.

За употребата на антибиотици проф. Кантарджиев посочи и риска, който крие нарастващата антибиотична резистентност.

"През 2016 година бяхме на 14-о място по консумация на антибиотици - обща консумация на глава от населението, и на 18-о по консумация в болниците. Сега спорим за първо-второ място с Гърция, Румъния и други наши съседи. Това е много лоша класация", подчерта професорът.

Той определи неправилното предписване на антибиотици като сериозен проблем. По думите му началото на есента е подходящ момент за поставяне на противогрипна ваксина, като съветът му към родителите, които искат да ваксинират децата си, е да се консултират с личния лекар.