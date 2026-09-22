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Формула 1 съкращава състезанията от 2027 година

Формула 1 съкращава състезанията от 2027 година
АП/БТА

Стандартната дистанция ще бъде намалена от 305 на 290 километра, а надпреварите ще бъдат с две или три обиколки по-кратки

Комисията по Формула 1 към Международната автомобилна федерация одобри намаляване на стандартната състезателна дистанция от сезон 2027, съобщава Ройтерс.

Всяко Гран при ще бъде съкратено от 305 на 290 километра. В зависимост от дължината на пистата това означава, че състезанията ще имат с две или три обиколки по-малко.

Решението е взето на среща в офисите на ФИА в Лондон. Промяната е свързана с планираните корекции в техническия регламент за силовите агрегати и ограниченията за разхода на гориво през 2027 година.

Комисията се е съгласила да премахне и действащия максимален лимит от три часа между старта и финала на дадено състезание. В него досега се включваха и евентуалните прекъсвания заради дъжд, инциденти или други фактори.

Двучасовият лимит за реалното състезателно време ще бъде запазен. При надпревари с прекъсвания обаче ще бъде въведен строг краен час за приключване на състезателната дейност.

От ФИА обясниха, че целта е зрителите да получават възможно най-добър шанс да наблюдават пълноценно състезание дори при продължителни прекъсвания.

Организаторите ще разполагат и с повече свобода да удължават свободните тренировки, ако сесиите бъдат спрени и пилотите загубят част от предвиденото време на пистата.

От 2027 година ще отпадне и сертифицирането на скоростните кутии. Решението е взето след консултации с производителите и препоръка от Спортния консултативен комитет. Според ФИА промяната ще запази свободата на разработка за доставчиците.

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