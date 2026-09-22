Влакът, в който България стана независима: как Европа видя 22 септември 1908 година

В българската памет 22 септември 1908 година изглежда почти тържествено неподвижен: Фердинанд стои в църквата „Свети четиридесет мъченици“, Александър Малинов е до него, Манифестът е прочетен, камбаните бият и България става независима.

В чуждия печат картината е съвсем различна.

Там няма спокойствие. Има тревожни телеграми, слухове за мобилизация, падащи борсови котировки и въпроси дали Европа не се плъзга към нова война. Австралийските издания говорят за „българския удар“, американските поставят на първите си страници „първия цар на България“, а новозеландският Dominion излиза с категоричното заглавие „Яремът е отхвърлен“.

Вестниците не възприемат случилото се просто като закъсняла историческа справедливост, а като част от координиран удар срещу установения европейски ред.

За Лондон, Париж, Виена и Санкт Петербург това не е само български празник. Това е началото на Босненската криза – една от генералните репетиции за катастрофата, която ще настъпи шест години по-късно.

А зад официалната церемония се крие почти кинематографична история: унижението на български дипломат в Константинопол, стачка по железниците, монарх, който се връща от Австро-Унгария, министър-председател, редактиращ държавен манифест във влак, и Европа, поставена пред два свършени факта в рамките на часове.

Унижението на Иван Евстратиев Гешов

Една от най-слабо припомняните искри на кризата пламва не на бойното поле, а по време на дипломатически прием в Константинопол.

След Младотурската революция през 1908 година новият османски режим организира официална вечеря за представителите на чуждите държави. Българският дипломатически агент Иван Евстратиев Гешов не е поканен.

Обяснението е юридически издържано и политически унизително: България формално не е независима държава, а васално княжество. Следователно нейният представител не може да бъде третиран като част от дипломатическия корпус.

В София случилото се е възприето като демонстративно напомняне, че независимо от собствените си институции, армия и правителство България продължава да стои по-ниско от суверенните държави. Гешов е отзован.

Епизодът не е по-късна патриотична легенда. За него съобщава и чуждият печат. Otago Daily Times отбелязва, че отказът българският представител да бъде поканен редом с останалите дипломати се превръща в една от преките причини за втвърдяването на София.

Този дипломатически шамар не поражда самостоятелно решението за независимост. Подготовката и политическото желание съществуват много по-рано. Но случилото се показва нагледно цената на васалния статут.

Стачката, която подари на България железницата

Почти по същото време избухва стачка по линиите на Източните железници, управлявани от частна компания, но намиращи се на българска територия. Правителството използва прекъсването, за да поеме контрола върху движението.

Железницата е много повече от транспортен въпрос. Който контролира релсите, контролира прехвърлянето на войски, търговските потоци и една от главните връзки между Европа и Константинопол.

Османската страна настоява линиите да бъдат върнати. България отказва.

Според кореспонденциите, достигнали до британския и новозеландския печат, правителството в София обяснява, че общественото мнение не би позволило железницата да бъде предадена обратно. В същото време България заявява, че не желае да уврежда интересите на собствениците и предлага въпросът да бъде уреден чрез пряка сделка с компанията.

Това е важна подробност: не става дума за хаотично завземане, а за добре пресметнат политически натиск, придружен с готовност за финансово уреждане.

Според публикация на Dominion Александър Малинов обяснява провъзгласяването на независимостта и с османския ултиматум България да освободи железницата в рамките на три дни.

Така спорът за националното достойнство се съчетава с конкретен икономически и стратегически интерес. Независимостта вече не е само дума. Тя означава кой командва върху българската територия и кой събира приходите от нея.

Чуждият печат предусеща какво предстои

Обявяването на независимостта не идва напълно неочаквано за европейските наблюдатели.

Още на 2 октомври по западноевропейския календар, няколко дни преди церемонията в Търново, Manawatu Standard препечатва предупреждение на кореспондента на The Times в Константинопол. Сред образованите османски среди, пише той, расте тревогата, че България може скоро да обяви своята независимост.

Подозренията са подхранвани от два знака: очакваните български военни маневри в Източна Румелия, които могат да доведат до мобилизиране на резервисти, и необичайно пищното посрещане на Фердинанд в Будапеща. Присъствието му там е свързвано със слуховете за плановете на Австро-Унгария да анексира Босна и Херцеговина.

The Times предупреждава, че Виена може да „подпали Балканите“.

Още по-изненадващо е, че чуждият печат допуска подобен български ход цели 21 години по-рано. През септември 1887 година New Zealand Herald пише, че ако Османската империя и Русия продължат да оспорват избора на Фердинанд, българите могат да провъзгласят страната за „свободно и независимо кралство“.

За външните наблюдатели Независимостта не е внезапна прищявка от 1908 година. Тя е отдавна очакваният край на едно положение, което все повече съществува само върху хартия.

Манифестът не е написан в двореца

Според разказите на участници и възстановките на български историци основната редакция на Манифеста е направена непосредствено преди неговото обявяване, по време на пътуването към Велико Търново.

Министър-председателят Александър Малинов е човекът, с чието име най-пряко се свързва текстът. Неговата роля далеч не се изчерпва с присъствието му до Фердинанд. Именно правителството на Малинов настоява България да действа и да не пропуска международния момент.

Проектът се обсъжда и редактира във влака. В някои български свидетелства се посочва гара Две могили като мястото, където работата по текста получава окончателния си вид. Подробностите се различават според спомените, поради което не всяка реплика от популярния разказ може да бъде приета буквално. Сигурното е, че документът не пристига като отдавна завършен дворцов сценарий. Той се оформя в движение, в последните часове преди съдбоносния акт.

България буквално пътува към своята независимост.

Фердинанд идва от територията на Австро-Унгария

Друг неудобен за церемониалния разказ детайл е маршрутът на княз Фердинанд. Непосредствено преди обявяването на независимостта той се намира в Австро-Унгария.

В същите дни външният министър на империята Алоис фон Ерентал подготвя анексирането на Босна и Херцеговина. Двете действия – българската независимост и австро-унгарската анексия – разрушават различни части от режима, наложен с Берлинския договор от 1878 година.

Това поражда подозрението, че Виена и София са координирали ходовете си.

За пряка обща конспирация в популярния смисъл няма безспорно доказателство. Но е ясно, че и двете страни познават намеренията си и се възползват от една и съща международна ситуация. Фердинанд разбира, че ако Австро-Унгария наруши Берлинския договор, Великите сили трудно ще могат да настояват единствено България да го спазва.

На 22 септември 1908 година по използвания тогава в България Юлиански календар – 5 октомври според календара на Западна Европа – независимостта е провъзгласена. На следващия ден Австро-Унгария обявява анексирането на Босна и Херцеговина.

Затова в чуждите архиви новината се появява на 5, 6 и 7 октомври, а не на 22 и 23 септември.

За Европа двете събития пристигат почти като един общ взрив.

„Българският удар“

На 6 октомври австралийското издание The Evening News публикува новината под заглавието „Bulgaria’s Coup“ – „Българският удар“.

Думата coup може да се преведе като внезапен и дързък политически ход, но носи и внушението за преврат срещу установения ред. Точно така чуждият печат разбира случилото се: България не моли за промяна на Берлинския договор, а едностранно го обезсилва на своя територия.

Друг австралийски вестник излиза със заглавие „The News Confirmed“ – „Новината е потвърдена“. В кратката телеграма се съобщава, че независимостта е провъзгласена сутринта в Търново в присъствието на княз Фердинанд. Самото заглавие подсказва, че през предишните часове Европа е живяла сред слухове, непотвърдени съобщения и очакване какво ще направи София.

„Яремът е отхвърлен“

Новозеландският Dominion от 7 октомври избира много по-силно заглавие: „Yoke Thrown Off“ – „Яремът е отхвърлен“.

Вестникът описва сцената в „Свети четиридесет мъченици“ и съобщава, че Фердинанд изглежда дълбоко развълнуван, докато чете Манифеста от олтара на старинната църква.

Според предадения текст владетелят заявява, че той и предшественикът му княз Александър са изградили България като държава, достойна да заеме равноправно място в семейството на цивилизованите народи. Съществуващите формални ограничения вече само пречат на отношенията между България и Османската империя.

Но в същата кореспонденция присъства неочакван детайл. Когато новината достига до София, първоначално се забелязват малко прояви на обществено въодушевление. Едва по-късно хора се събират около двореца и приветстват престолонаследника Борис и брат му Кирил.

Това е различна България от познатите празнични картини – държава, която върши нещо огромно, преди населението ѝ напълно да осъзнае какво се е случило.

Европа не вижда празник, а опасност от война

Американските вестници получават новините чрез телеграфните агенции и ги публикуват под заглавия за нова балканска криза. Winona Republican-Herald от 6 октомври извежда на преден план „първия цар на България“, превръщайки Фердинанд в главното лице на събитието. Marion Daily Mirror поставя новината от Търново на първата си страница редом със съобщения за значителни военни сили, готови за действие.

Френската преса следи особено внимателно реакцията на Русия. Париж знае, че Петербург трудно би приел едностранното засилване на Австро-Унгария на Балканите, но същевременно руското обществено мнение не би позволило България да бъде върната със сила към васално положение.

Британският печат разглежда кризата през друг страх – че всяка едностранна промяна на Берлинския договор може да отприщи поредица от териториални претенции. Ако България отхвърли васалитета, а Австро-Унгария присъедини Босна и Херцеговина, какво ще поискат Сърбия, Черна гора, Гърция и останалите балкански държави?

Reuters съобщава, че британското правителство не признава правото на която и да е сила едностранно да изменя международен договор без съгласието на останалите страни. Лондон отказва да приеме извършеното, преди да научи позициите на другите Велики сили и най-вече на Османската империя.

В същото време кореспондентите предават любопитно разминаване: в официалните среди на Константинопол новината предизвиква смут, но населението не показва особено вълнение. Австрийският печат, напротив, открито симпатизира на България и призовава да не се стига до война, защото Турция фактически не губи нищо, което вече не е загубила.

Докато Търново празнува, Европа изчислява колко дивизии могат да бъдат изпратени към границите.

„Цар на българите“ – две думи, от които съседите се страхуват

Фердинанд не приема титлата „цар на България“, а „цар на българите“.

Разликата изглежда малка, но през 1908 година тя има огромен политически заряд. Милиони българи продължават да живеят извън границите на държавата, най-вече в Македония и Одринска Тракия. Затова титлата може да бъде прочетена не само като историческа приемственост със средновековните български владетели, но и като претенция за представителство на българите извън Царството.

Това е една от причините съседните държави да наблюдават събитията с подозрение. Независима България вече не е васално княжество, ограничено от дипломатическите формули на Берлин. Тя е държава със силна армия, растящо население и видима национална програма.

В чуждите анализи личността на Фердинанд често засенчва ролята на правителството. Той е описван като амбициозен, театрален и изключително пресметлив владетел. Така обявяването на независимостта понякога е представяно като негов личен ход.

Това е само половината от истината.

Зад решението стоят Александър Малинов и целият Министерски съвет, които настояват за незабавно действие. Българската независимост е резултат от кратко съвпадение между интересите на правителството, амбицията на монарха и благоприятния международен момент.

„Земя на житото и розите“

Една от най-интересните чуждестранни публикации не разглежда България единствено като заплаха за мира.

Новозеландският Star препечатва през декември 1908 година авторски текст на Р. дьо Шательо, публикуван първоначално в лондонския Daily Mail непосредствено след обявяването на независимостта.

Авторът е посещавал Търново и описва Фердинанд като внушителна фигура, чиито черти трудно могат да бъдат забравени. Но по-ценен е неговият поглед към самата България.

Той отбелязва, че страната вече разполага с около шест хиляди учители, развиваща се железопътна мрежа, нови пътища и обществени сгради, насърчавано земеделие и добри пристанища на Черно море. Българската армия е определена като добре обучена, а държавата – като по-западна в своето устройство, отколкото ориенталска.

Българинът е описан като трудолюбив, трезвомислещ и интелигентен. А самата страна – с израз, който звучи почти като забравено национално мото – като „земя на житото и розите“.

В текста се появява България, която рядко виждаме в чуждите политически телеграми: селата около Търново, жените с украшения в косите, хората, които събират и дестилират рози, мъжете, орящи след тежките биволи. Това е не само държава, която иска суверенитет, а общество, което вече е изминало дълъг път към Европа.

Защо независимостта е обявена в църква

„Свети четиридесет мъченици“ не е избрана само заради религиозната тържественост. Храмът е политическо послание, издялано в камък.

В него се намира колоната с надписа на цар Иван Асен II, разказващ за победата при Клокотница през 1230 година. Църквата е свързана с разцвета на Второто българско царство и с времето, когато Търново е столица на самостоятелна държава.

Когато Фердинанд прочита Манифеста именно там, той не просто прекратява васалитета към султана. Символично прескача пет века и свързва новата българска държава със старата царска традиция.

Това е внимателно построена политическа сцена: не София, създадена като модерна столица след Освобождението, а Търново; не административна зала, а храмът на Асеневци; не княз, а цар.

Фердинанд прочита текста, но Малинов поема риска

Церемонията превръща монарха в лицето на независимостта. В политически план обаче рискът е поет и от правителството.

Ако Османската империя обяви война или Великите сили принудят България да отмени акта, кабинетът на Александър Малинов ще носи отговорността за национално унижение. Българската армия е поставена в готовност, защото София не може да изключи военен отговор.

Поведението на правителството показва не импулс, а пресметнато поемане на риск. То разчита, че Османската империя е вътрешно разклатена, че Австро-Унгария е създала много по-голям европейски проблем и че Русия няма да допусне военно унищожаване на българския акт.

Тази сметка се оказва вярна.

Имало ли е цена за независимостта

Османската империя не приема веднага станалото. Тя настоява за обезщетение, включително заради изгубените права и въпроса с Източните железници.

Чуждият печат следи преговорите почти като финансова сделка. В кореспонденциите се обсъждат дългове, неизплатената източнорумелийска вноска, собствеността върху железниците и възможното обезщетение, което България трябва да предостави срещу османското признание.

Започва сложна финансова и дипломатическа операция. Русия се отказва в полза на Османската империя от част от вземанията си, останали от Руско-турската война, а България поема финансово задължение към Русия. Така Константинопол получава възможност да признае независимостта, без формално да изглежда, че е отстъпил без компенсация.

След османското признание през април 1909 година идва и признанието от Великите сили.

Независимостта не е купена в буквалния смисъл. Но тя има финансова цена и е обезпечена чрез международен компромис. България печели най-важното – признат суверенитет – без да води война.

Денят, който чуждите вестници разбират по-добре от нашите картички

В българския празничен разказ 22 септември често е сведен до Манифеста, църквата и думата „независимост“. Чуждият печат от 1908 година, макар нерядко предубеден към България, разкрива истинския мащаб на случилото се.

Отдалеч събитието се вижда по различен начин: като „удар“, като отхвърляне на ярема, като нарушение на международен договор, като възможно начало на война, но и като логичен акт на една страна, която вече има училища, железници, пристанища, армия и самочувствието да поиска равноправно място сред европейските народи.

Това не е протоколна промяна на държавния статут. България участва в разбиването на европейски ред, наложен тридесет години по-рано от Великите сили. Малка държава използва конфликта между големите, избира точния ден и ги принуждава да приемат решение, което никоя от тях предварително не ѝ е разрешила.

Европа нарича това криза.

За България то е държавническо пълнолетие.

И може би най-необикновеният образ на 22 септември не е Фердинанд пред олтара, а влакът, който се движи през нощта към Търново. В един от вагоните министри редактират последните думи на Манифеста. Никой още не знае дали на следващия ден страната ще получи международно признание, ултиматум или война.

Но решението вече е взето.

България няма да поиска независимостта си. Тя ще съобщи на света, че е независима.