Луис де ла Фуенте: Мислех, че Родри ще подпише с Реал Мадрид

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте говори при първото събиране на националния отбор след спечелването на световната титла.

Специалистът наскоро удължи договора си с Испанската футболна федерация до 2032 година. Той разкри, че преговорите са преминали без затруднения и е готов да приеме следващото голямо предизвикателство.

„Подновяването на договора беше лесно и за двете страни. Намирам се в най-добрия си професионален момент, за да приема предизвикателството“, заяви Де ла Фуенте пред „Марка“.

Той коментира и финансовите параметри на новото споразумение.

„Не обръщам голямо внимание на финансовата страна, но преди бях сред най-зле платените треньори. Днес вече съм на друго ниво“, призна селекционерът.

Де ла Фуенте е сред номинираните за наградата за най-добър треньор на годината. Испанецът смята, че има равни заслуги с останалите претенденти за отличието.

„Мисля, че имам същите заслуги като другите номинирани. Ако зависеше от мен, бих дал наградата на испанец. Съжалявам за Венсан Компани“, коментира той.

Според него националните селекционери имат по-малко възможности да се доказват в сравнение с клубните треньори, но Мондиалът е бил най-важният турнир през годината.

Специалистът разкри още, че е следил отблизо преговорите за бъдещето на Родри и в определен момент е очаквал полузащитникът да премине в Реал Мадрид.

„Имаше моменти, в които мислех, че Родри ще подпише с Реал Мадрид. Имам добри отношения с него и знаех как се развиват разговорите. За мен най-важното е, че тези големи футболисти са в Испания“, добави Де ла Фуенте.