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Разследват предполагаема свръхдоза след смъртта на сина на Синди Крауфорд

Разследват предполагаема свръхдоза след смъртта на сина на Синди Крауфорд
БТА

Пресли Гербер почина внезапно на 27-годишна възраст

Полицията в Санта Моника разследва обстоятелствата около смъртта на 27-годишния Пресли Гербер – син на супермодела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранде Гербер. Една от проверяваните версии е за възможна свръхдоза, като към момента няма данни за извършено престъпление, съобщават ABC News и Los Angeles Times.

В неделя сутринта спешните служби са получили сигнал за човек със сърдечен арест, както и отделно съобщение за предполагаема свръхдоза. Около 9:35 ч. полиция и парамедици са пристигнали в рехабилитационен център в Санта Моника, където се е намирал Гербер. Смъртта му е била констатирана около десет минути по-късно.

Според източник на Los Angeles Times младият модел е постъпил в центъра само няколко часа по-рано – около 22:00 ч. в събота. Заведението предлага програми за лечение на зависимости и различни психични проблеми.

Разследващите проверяват версията за свръхдоза и се опитват да установят евентуалния произход на веществата. Властите уточняват, че на този етап няма признаци смъртта на Гербер да е свързана с престъпление.

Съдебният лекар на окръг Лос Анджелис вече е извършил аутопсия, но окончателното заключение за причината и начина на настъпване на смъртта е отложено до приключването на допълнителни изследвания. Резултатите могат да отнемат няколко месеца.

Пресли Гербер работеше като модел. През 2018 г. заедно със сестра си Кая Гербер участва в глобална рекламна кампания на Calvin Klein Jeans.

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