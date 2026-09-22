Стрелба пред гимназия в Турция, най-малко четирима са ранени

Въоръжен мъж откри стрелба пред професионална гимназия в Западна Турция. Най-малко четирима души са ранени, съобщават турски медии, цитирани от Асошиейтед прес.

Нападението е извършено в района на Тургутлу, провинция Маниса. На място незабавно са изпратени полицейски и медицински екипи, съобщиха от областната управа.

По информация на „Хабертюрк“ нападателят е използвал ловна пушка и е стрелял по ученици, които пристигали в училището. Предполага се, че четиримата ранени са ученици.

Към момента няма информация за мотивите за атаката.

Това е пореден случай на стрелба в турско училище през тази година. През април 14-годишен ученик откри огън в две класни стаи в училище в югоизточната провинция Кахраманмараш. При нападението загинаха десет ученици и учители, а други 13 души бяха ранени. Нападателят беше убит от полицията.

Ден по-рано 16 души, предимно ученици, бяха ранени при стрелба в гимназия в съседната провинция Шанлъурфа. Нападателят, бивш ученик в училището, по-късно се самоуби.