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Джузепе Якини: Лудогорец се свързаха с мен

Джузепе Якини: Лудогорец се свързаха с мен
БТА

Италианският специалист призна, че разглежда възможността да поеме българския шампион, но все още не е взел окончателно решение

Джузепе Якини потвърди, че представители на Лудогорец са се свързали с него във връзка с вакантния треньорски пост в Разград.

Българският клуб търси нов наставник след раздялата с Томас Райс, който премина в турския Трабзонспор срещу компенсация.

Якини коментира темата по време на треньорска конференция в Палермо. Италианският специалист призна, че е получил обаждания, но подчерта, че държи да се присъедини към клуб с ясен и печеливш проект.

„Да, това е възможност. Имаше обаждания, да видим какво ще стане. Искам да отида на място, където ще има точният и печеливш проект“, заяви Якини пред „Тутомеркато“.

Той допълни, че първо трябва да прецени дали в Лудогорец са налице необходимите условия за успешна работа.

„Нека видим дали там ще има подходящите условия и предпоставки. Италия си остава Италия. През последните години имах възможности да работя в чужбина, но винаги изпитвах известни колебания, когато трябваше да взема окончателното решение. Сега ще видим“, добави специалистът.

Якини има богат опит в италианския футбол. В своята кариера той е водил Парма, Фиорентина, Емполи, Сасуоло, Удинезе, Палермо, Сиена, Сампдория, Бреша, Киево, Пиаченца, Виченца и Чезена.

Последният му треньорски ангажимент беше начело на Бари през 2024 година. В Палермо Якини е работил с настоящия футболист на Лудогорец и български национал Ивайло Чочев.

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