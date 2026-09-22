Работник загина при инцидент с атракцион на „Октоберфест“ в Мюнхен

52-годишен работник почина след тежък инцидент с атракцион на „Октоберфест“ в Мюнхен. Мъжът е бил ударен от гондола, а полицията разследва обстоятелствата около трагедията.

Инцидентът е станал в понеделник вечерта на атракцион, при който гондола се издига на голяма височина, след което се спуска с висока скорост.

По първоначална информация на полицията служителят се е намирал в зона, в която не е трябвало да бъде по време на движението на съоръжението. Той е бил ударен от гондолата и е получил животозастрашаващи наранявания.

Мъжът е откаран по спешност в болница, но въпреки усилията на лекарите по-късно е починал.

Районът около атракциона е бил отцепен по време на спасителната операция. На очевидците на инцидента е оказана помощ от екип за кризисна интервенция.

Властите продължават разследването, за да установят точните причини и обстоятелства, довели до инцидента.

191-вото издание на „Октоберфест“ започна в събота и ще продължи до 4 октомври. Всяка година световноизвестният фестивал в Мюнхен привлича повече от 6 милиона посетители. За сигурността на събитието се грижат около 600 полицаи и стотици служители по сигурността.