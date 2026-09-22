Илияна Йотова от Ню Йорк с поздрав за Деня на независимостта на България

"Уважаеми сънародници, 22 септември 1908 г. е паметна дата в националния ни календар, която ни напомня, че с търпение, разум, последователност и задружни усилия можем да постигаме много", написа президентът Илияна Йотова в социалната мрежа Фейсбук по повод днешния празник:

"Когато погледнем към словата, произнесени преди повече от век в Търново, откриваме послание, което не е загубило своята сила и днес. В Манифеста княз Фердинанд заявява: „България трябва да върви напред в своето културно и икономическо развитие“.

Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето. И днес България със самочувствие да заявява себе си като свободна и равноправна държава, да отстояваме националното си достойнство и да чертаем сами съдбините си. От единството, енергията и увереността ни зависи да изградим България като нашия сигурен и благоденстващ дом!

Честит празник!".