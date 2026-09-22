Оранжев код за опасно време на Халкидики, очакват се силни бури и градушки

Оранжев код за опасно време е обявен за полуостров Халкидики. Гръцките метеорологични власти предупреждават за интензивни валежи, мощни гръмотевични бури, чести мълнии и възможни локални градушки.

Рязкото влошаване на времето се очаква още от днес, като най-силни ще бъдат явленията от ранните сутрешни часове до следобед.

Нестабилното време няма да засегне само популярния сред българските туристи полуостров. Силни валежи и гръмотевични бури се прогнозират и в други части на Северна и Централна Гърция, включително Тесалия, Спорадите, както и централните и северните райони на остров Евия.

Гръцките власти призовават жителите и туристите да бъдат особено внимателни по време на бурите. Препоръчва се да се избягват открити пространства и плажове, да не се предприемат морски активности и да не се стои под единични дървета при гръмотевична дейност.

Туристите на Халкидики са призовани да следят актуалните метеорологични предупреждения и да спазват указанията на местните власти.