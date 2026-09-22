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Стрелбата в Турция: Заподозреният е задържан

Стрелбата в Турция: Заподозреният е задържан

Ранените са най-малко 8

Най-малко осем души са ранени при стрелба пред професионална гимназия в Западна Турция тази сутрин. Заподозреният за нападението е задържан, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти. По информация на Ройтерс стрелецът е ученик.

Нападението е извършено около 8:00 ч. местно време пред професионална гимназия в окръг Тургутлу, провинция Маниса. Веднага след сигнала на място са изпратени полицейски и медицински екипи.

Ранените са откарани в болници. Местните власти не съобщават подробности за състоянието им, но според информация на Ройтерс двама от пострадалите са в критично състояние.

Първоначално беше съобщено, че нападателят е избягал. По-късно областната управа потвърди, че заподозреният е задържан от силите за сигурност.

В социалните мрежи е разпространена снимка, на която се вижда човек с пушка в района на нападението. Според „Хабертюрк“ стрелецът е използвал ловна пушка и е открил огън по ученици, които пристигали в училището. Предполага се, че ранените са ученици.

Мотивът за нападението остава неясен и се разследва.

Това е пореден случай на стрелба в турско училище през тази година. През април 16 души, предимно ученици, бяха ранени, след като бивш ученик откри огън в гимназия в югоизточната провинция Шанлъурфа. По-късно нападателят се самоуби.

Ден по-късно 14-годишен ученик откри стрелба в две класни стаи в училището си в съседната провинция Кахраманмараш. Загинаха десет ученици и учители, а други 13 души бяха ранени. Нападателят беше убит от полицията.

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