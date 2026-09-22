Кристиан Макун след новия договор с Левски: Горд съм, че съм част от завръщането към величието
Венецуелският национал ще остане при „сините“ до лятото на 2028 година
Централният защитник Кристиан Макун изрази задоволството си от удължаването на договора с Левски. Новият контракт на 26-годишния футболист е до лятото на 2028 година.
Венецуелският национал подчерта, че се чувства отлично в клуба и оцени високо отношението към него и неговите близки.
„Много съм щастлив, че удължих договора си с Левски. Тук се чувствам прекрасно. Преживях специални моменти, а всички се отнасят с голяма любов към семейството ми“, заяви Макун пред официалния си сайт.
Защитникът допълни, че уважението, което получава в България, е било сред основните причини да продължи престоя си при „сините“.
„Усещаме огромно уважение. Това са нещата, които ценя изключително много“, каза още той.
Макун заяви, че е горд с развитието на българския шампион и е готов за предстоящите предизвикателства.
„Горд съм, че съм част от това, в което се превърна клубът - завръщане към величието, което заслужава. Много се вълнувам и съм готов да приема новите предизвикателства“, коментира националът на Венецуела.
„Ще продължа да давам най-доброто от себе си както на терена, така и извън него“, обеща Макун.