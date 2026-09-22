Кристиан Макун след новия договор с Левски: Горд съм, че съм част от завръщането към величието

Централният защитник Кристиан Макун изрази задоволството си от удължаването на договора с Левски. Новият контракт на 26-годишния футболист е до лятото на 2028 година.

Венецуелският национал подчерта, че се чувства отлично в клуба и оцени високо отношението към него и неговите близки.

„Много съм щастлив, че удължих договора си с Левски. Тук се чувствам прекрасно. Преживях специални моменти, а всички се отнасят с голяма любов към семейството ми“, заяви Макун пред официалния си сайт.

Защитникът допълни, че уважението, което получава в България, е било сред основните причини да продължи престоя си при „сините“.

„Усещаме огромно уважение. Това са нещата, които ценя изключително много“, каза още той.

Макун заяви, че е горд с развитието на българския шампион и е готов за предстоящите предизвикателства.

„Горд съм, че съм част от това, в което се превърна клубът - завръщане към величието, което заслужава. Много се вълнувам и съм готов да приема новите предизвикателства“, коментира националът на Венецуела.

„Ще продължа да давам най-доброто от себе си както на терена, така и извън него“, обеща Макун.