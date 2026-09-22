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Кметът Терзиев призова за диалог и почтеност по повод Независимостта на България

Кметът Терзиев призова за диалог и почтеност по повод Независимостта на България
БТА

По думите му предците ни са направили своя избор в конкретен исторически момент, докато днешните поколения правят своя избор всеки ден – чрез работата си, решенията си и отношението към хората около тях

Кметът на София Васил Терзиев призова за отговорност, почтеност и диалог в словото си по повод 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България. Тържествената церемония се състоя пред паметника „Независимостта на България“ на площад „Княз Александър I“ в столицата. Провеждането на церемонията и участието на Терзиев бяха обявени предварително от Столичната община.

„Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях“, заяви столичният кмет.

По думите му зад историческото решение от 22 септември 1908 г. стои смелостта една държава да поеме отговорност за собствената си съдба. Терзиев подчерта, че хората, взели това решение, са осъзнавали цената на независимостта и факта, че с нея идва и отговорността за собствените действия.

Според него този принцип важи както за държавата и институциите, така и за всеки отделен човек. Независимостта се проявява в начина, по който институциите работят, в спазването на правилата, в признаването на грешките и в способността да се търсят общи решения въпреки различията, посочи кметът.

Терзиев отправи и призив различните позиции в обществото да не се превръщат автоматично в разделителни линии.

„Можем да не сме съгласни, можем да защитаваме различни идеи, но можем и да разговаряме, да слушаме аргументите на другия и да търсим решение, което е по-добро от това, с което сме започнали“, заяви той.

По думите му предците ни са направили своя избор в конкретен исторически момент, докато днешните поколения правят своя избор всеки ден – чрез работата си, решенията си и отношението към хората около тях.

Кметът подчерта, че по-силна, просперираща и уверена в бъдещето си България не може да бъде изградена само с една голяма декларация, а изисква последователни действия и отговорни решения.

„Нека пазим свободата и независимостта, които са ни завещани. И нека към тях добавим нещо свое – работа, почтеност и отговорност към хората след нас“, завърши Терзиев.

Сред официалните гости на церемонията бяха представители на Столичната община и Столичния общински съвет. Венци и цветя бяха поднесени от името на държавни институции, политически сили и обществени организации.

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