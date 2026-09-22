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Вишните с изненадваща полза, за която малко хора знаят

Вишните с изненадваща полза, за която малко хора знаят
pixabay

Какво показват изследванията за един от любимите плодове и съдържащите се в него вещества

Ако вечер имате трудности със заспиването или често се будите през нощта, качеството на съня може да зависи не само от времето, което прекарвате в леглото. Все повече диетолози и здравни експерти изтъкват ролята на една специфична храна в подкрепа на естествения цикъл на съня - вишните.

Те привличат особено внимание в научните среди заради високото си естествено съдържание на мелатонин - хормона, който регулира вътрешния биологичен часовник. Мелатонинът се произвежда естествено в мозъка и помага на организма да поддържа 24-часов циркадианен ритъм, като изпраща на тялото сигнал кога е време за бодърстване и кога за почивка.

Освен мелатонин, киселите вишни съдържат и триптофан - есенциална аминокиселина, необходима на организма за производството на серотонин, който от своя страна има роля в регулирането на настроението, стреса и цикъла на съня. Съдържащите се в тях магнезий, който подпомага нервната и мускулната система, и антиоксиданти като антоцианините допълват обяснението за потенциалното им положително влияние върху съня.

Учените обаче уточняват, че ефектът не е еднакъв при всички сортове. Особено внимание се обръща на сорта Монморенси (Prunus cerasus), който съдържа значително по-високи концентрации на мелатонин и полифеноли в сравнение с подсладените сортове. Предишни изследвания показват, че редовната консумация на Монморенси, особено под формата на 100-процентов чист концентрат от сок без добавена захар, може да улесни заспиването, да удължи продължителността на съня и да намали събужданията през нощта. За оптимален ефект се препоръчва прием на около 240 до 355 милилитра разреден концентрат или малка порция замразени или сушени череши приблизително един до два часа преди лягане.

Експертите препоръчват към черешите да се добави и малка порция протеини и здравословни мазнини - например гръцко кисело мляко, пълнозърнест препечен хляб или ядково масло. Подобна балансирана вечерна закуска помага за поддържане на стабилни нива на кръвната захар и предотвратява внезапните пристъпи на глад. Диетолозите все пак подчертават, че вишните не бива да се приемат като магическо средство срещу хроничното безсъние, а като част от по-широк здравословен режим. Той включва разнообразно хранене, ограничаване на кофеина през втората половина на деня и спазване на редовен час за лягане.

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