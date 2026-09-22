Обявиха програмата за първите четвъртфинали в Купата на елита
Ботев Пловдив приема Ботев Враца през октомври, а Левски и ЦСКА ще се включат в турнира през февруари 2027 година
Българският футболен съюз, Българската професионална футболна лига и „Нова Броудкастинг Груп“ утвърдиха програмата за първите два четвъртфинални двубоя от новосъздадения турнир Купа на елита.
Ботев Пловдив ще приеме Ботев Враца на 14 октомври от 19:00 часа.
Вторият потвърден четвъртфинал ще се проведе на 21 октомври. Черно море ще бъде домакин на Локомотив Пловдив, а началният час на срещата е 18:30.
Двата мача ще бъдат излъчени пряко по Diema Sport.
Заради участието си в европейските клубни турнири Левски и ЦСКА ще се включат в надпреварата през февруари 2027 година.
Според предварителната програма шампионът Левски трябва да приеме Арда в София на 6 февруари. Ден по-късно предстои столичното дерби между ЦСКА и ЦСКА 1948.