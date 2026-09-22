Андрей Гюров: Какво е да си независим днес

В навечерието на Деня на независимостта Андрей Гюров и Георги Кандев се срещнаха с граждани във великотърновското читалище “Надежда 1869“ - място, дълбоко свързано с изграждането на модерната българска държавност. В неговата зала са заседавали Третото, Четвъртото и Петото Велико народно събрание, а през 1887 г. Фердинанд полага клетва като български княз.

Кандидатът за президент Андрей Гюров постави въпроса какво означава да бъдеш независим днес – не само като държава, но и като общество, институции и граждани.

“Независимостта не се подарява. Българската е извоювана - със смелост, с поемане на риск, с активна дипломация. Преди 118 години България заявява, че иска сама да определя съдбата си“, каза Гюров.

Бившият служебен премиер добави, че 22 септември не трябва да остава единствено историческа дата и повод за национална гордост. “Независимостта има смисъл само ако се отстоява всеки ден – чрез решенията, които държавата взема, чрез силата на институциите и чрез свободата на гражданите”, добавя Гюров.

“Независимостта започва със свободния човек. Този, който има собствено мнение, свободен е да го изрази и е готов да го отстоява. Човек, който вярва, че законът важи точно толкова за силния, колкото и за слабия. Защото иначе защо ни е независима държава, ако хората живеят в зависимости?“, заяви кандидатът за президент.

Според Гюров разговорът за независимостта трябва да се води и днес.

“Ако българските граждани ми гласуват доверието да бъда техен президент, именно независимостта на държавата, на институциите и на свободния гражданин ще бъде мой основен приоритет“, каза още Гюров.