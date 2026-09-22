Атлетико отвърна на Моуриньо: Спрете тормоза към съдиите
„Дюшекчиите“ реагираха на острите критики на треньора на Реал Мадрид след загубата в градското дерби
Атлетико Мадрид призова за незабавно прекратяване на „реферския тормоз“ ден след критиките на Жозе Моуриньо към съдията Мигел Анхел Ортис Ариас, съобщи Асошиейтед прес.
Реал Мадрид загуби градското дерби с 1:2, а след срещата португалският специалист изрази сериозно недоволство от работата на рефера.
Моуриньо заяви, че Кристиан Ромеро и Ли Кан-ин е трябвало да получат червени картони за нарушения срещу футболисти на Реал. На пресконференцията той показа и разпечатани снимки на спорните ситуации.
Атлетико отговори в социалните мрежи с кратко послание: „Спрете тормоза към съдиите веднага“. Публикацията беше придружена от видео, в което присъства и Моуриньо.
Наставникът на Реал постави под въпрос както избора на съдия за дербито, така и начина, по който назначението му е било обявено.
„Всичко беше много странно. Името на съдията беше известно още седмица преди мача, а ми казаха, че обикновено това се обявява едва 24 часа по-рано“, заяви Моуриньо.
Португалецът подчерта, че 41-годишният Ортис Ариас не е част от международния съдийски списък.
„Не може да е бил избран, защото е велик съдия. Бедният човек дойде тук и не успя да се справи с напрежението“, добави треньорът.
След седем кръга Реал Мадрид заема четвъртото място в Ла Лига. Атлетико е втори, а лидер във временното класиране е Барселона.
Моуриньо е в началото на втория си период начело на „кралския клуб“. При първия си престой между 2010 и 2013 година той спечели титлата в Ла Лига и Купата на Краля.