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Трима българи излизат в битки за медали на Европейското по бокс в София

Трима българи излизат в битки за медали на Европейското по бокс в София
Българска федерация по бокс

Хавиер Ибаниес, Роселин Бачевски и Алейна Мехмед ще преследват места на полуфиналите в „Асикс Арена“

Европейското първенство по бокс в София навлиза в решителната си фаза. От днес победите в „Асикс Арена“ вече гарантират медали, а трима български национали ще се качат на ринга.

В следобедната сесия предстоят две срещи, които могат да донесат първите отличия за България от шампионата.

Около 15:15 часа на ринг Б ще боксира Хавиер Ибаниес в категория до 55 килограма. Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж ще се изправи срещу британеца Абдул Бъртън. Победителят ще се класира за полуфиналите и ще си осигури минимум бронзово отличие.

Около 30 минути по-късно на ринг А ще излезе Роселин Бачевски в категория до 90 килограма. Негов съперник ще бъде испанецът Емануел Рейес.

Бачевски е изправен пред много сериозно изпитание. Рейес спечели бронзов медал на Олимпийските игри в Париж и има още три бронзови отличия от световни първенства.

Във вечерната сесия за място сред медалистите ще боксира Алейна Мехмед. Нейна съперничка ще бъде украинката Ирина Луцак - златна и сребърна медалистка от европейски първенства до 23 години.

Двубоят на Мехмед е насрочен за около 19:00 часа на ринг Б.

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