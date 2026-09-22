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Пьотр Нестеров отпадна след три сета на „Чалънджър“ турнира в Пловдив

Пьотр Нестеров отпадна след три сета на „Чалънджър“ турнира в Пловдив
БТА

Българинът изравни убедително срещу Карлос Табернер, но остана без спечелен гейм в решителната част

Поставеният под номер 8 Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 75“ в Пловдив с награден фонд 97 640 евро.

Българинът отстъпи пред испанеца Карлос Табернер с 4:6, 6:1, 0:6 след 1 час и 48 минути игра.

Нестеров допусна пробив в третия гейм на първия сет, но веднага успя да го върне за 2:2. Още в следващия гейм той отново загуби подаването си, а Табернер запази преднината до края и спечели частта с 6:4.

Българският тенисист отговори със силно представяне във втория сет. Той поведе с 3:0 след ранен пробив, а при 4:1 отново спечели подаването на испанеца. След това Нестеров затвори частта на собствен сервис за категоричното 6:1.

Решителният сет обаче премина изцяло под контрола на Табернер. Испанецът не даде гейм на Нестеров и приключи срещата с 6:0.

Във втория кръг Табернер ще играе срещу германеца Макс Висканд, който отстрани руснака Андрей Чепелев.

По-късно през деня в турнира ще участват още петима българи. Янаки Милев ще срещне италианеца Томазо Компанучи, а Иван Иванов ще се изправи срещу румънеца Филип-Кристиан Джану.

Адриан Андреев ще играе срещу Олег Приходко от Република Северна Македония. Александър Василев ще спори с британеца Феликс Гил, а съперник на Илиян Радулов ще бъде руският квалификант Павел Лагутин.

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