Полезно ли е да спортуваме навън при замърсен въздух?

Физическата активност в градска среда често означава по-голямо излагане на замърсен въздух. Въпреки това ползите от движението в повечето случаи надвишават рисковете, показват научни изследвания. Експертите обаче съветват да избираме внимателно къде и кога тренираме.

Замърсяването на въздуха отдавна се свързва с редица хронични заболявания – от сърдечносъдови и респираторни проблеми до онкологични заболявания и повишен риск от преждевременна смърт. По данни на Световната здравна организация 99% от населението на планетата диша въздух, който не отговаря на препоръчителните нива за качество.

Особено опасни са фините прахови частици PM2.5, чийто диаметър е едва 2,5 микрометра. Те са около 30 пъти по-малки от ширината на човешки косъм и могат да проникнат дълбоко в белите дробове, да навлязат в кръвообращението и оттам да достигнат до различни органи.

Замърсеният градски въздух съдържа и азотен диоксид, който се свързва с възпаления на белите дробове и при продължително излагане може да повлияе на тяхното развитие и функциониране. Сред останалите замърсители са серен диоксид, амоняк, въглероден оксид и приземен озон.

При спорт вдишваме повече замърсители

При бягане, колоездене или друга интензивна физическа активност дишаме по-бързо и по-дълбоко. Така в организма може да попадне по-голямо количество замърсен въздух в сравнение с обикновеното ходене. При еднакво изминато разстояние по-интензивното натоварване е свързано с по-висока доза вдишани токсични частици.

Автомобилът обаче не осигурява непременно по-добра защита. Според специалиста по респираторна медицина Руди Синхарай от Imperial College London излагането на замърсяване при колоездене може да бъде по-ниско, отколкото при пътуване с автомобил. В големите градове високи концентрации на фини частици могат да бъдат открити и в метрото, където част от замърсяването се дължи на метален прах от триенето на колела, релси и спирачки.

Ползите от движението все пак са по-големи

Изследванията показват, че за повечето хора ползите от физическата активност остават по-големи от вредите, свързани със замърсяването. Моделиращо проучване от 2016 г. установява, че здравните ползи от ходенето и колоезденето надвишават негативните ефекти от мръсния въздух. Едва при изключително високи нива на замърсяване рисковете могат да се доближат до или да надхвърлят ползите при продължително физическо натоварване.

Друг научен обзор установява, че физическата активност в замърсена среда е свързана с 26% по-нисък риск от смърт в сравнение с липсата на движение. При тренировки на по-чист въздух намалението е още по-голямо – 31%.

Това обаче не означава, че замърсяването е без значение. Проучване сред здрави хора и пациенти с хронична обструктивна белодробна болест или коронарна болест на сърцето показва по-добро функциониране на белите дробове и кръвоносните съдове след разходка в парк в сравнение с ходене по силно замърсена лондонска улица. При хората с ХОББ излагането на замърсен въздух е било свързано и с по-тежки симптоми.

Как да намалим риска

Един от най-лесните начини е маршрутът за бягане, ходене или колоездене да бъде отдалечен от натоварените пътни артерии. Според цитирани в материала изследвания дори преместването на една-две улици встрани от интензивния трафик може да намали излагането на замърсяване с 20–30%, а използването на по-тихи странични улици – в някои случаи с до 50%.

Добре е да се избягват и пиковите часове, когато задръстванията създават зони с особено висока концентрация на замърсители. В горещи и слънчеви дни трябва да се има предвид и повишаването на нивата на приземния озон, особено следобед.

Експертите препоръчват да се следи и местният индекс за качество на въздуха. В дни с особено високо замърсяване по-разумният вариант може да бъде тренировка на закрито или физическа активност в парк, далеч от натоварения трафик.

За хората с астма, сърдечносъдови и други хронични заболявания преценката трябва да бъде по-внимателна, тъй като при тях рисковете от замърсения въздух могат да бъдат по-високи.