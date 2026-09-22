Вносът на петрол в ЕС поскъпна с близо 56%, САЩ остават най-големият доставчик

Стойността на внесения в Европейския съюз петрол е скочила с 55,8% на годишна база през второто тримесечие на 2026 г., въпреки че внесените количества са се увеличили само с 1,2% до 36,7 млн. тона, показват най-новите данни на Евростат.

Различна е динамиката при втечнения природен газ (LNG). Стойността на вноса му в ЕС се е повишила с 4,1% спрямо същия период на миналата година, докато доставените количества са намалели с 5,6%.

При природния газ, доставян по тръбопроводи, се отчита увеличение и по двата показателя. Стойността на вноса е нараснала с 18,5%, а физическите обеми – с 3,4%.

САЩ водят при петрола и втечнения газ

Съединените щати остават най-големият доставчик на петрол за ЕС през второто тримесечие с дял от 18,8%. Следват Норвегия с 14,3% и Казахстан с 13,4%.

Американските доставки доминират още по-силно при втечнения природен газ – 63,2% от внесените в ЕС количества са дошли от САЩ. Русия е вторият по големина доставчик със 17,3%, а Алжир е осигурил 8,1%.

Норвегия осигурява над половината от тръбния газ

При природния газ, доставян по газопроводи, водещ партньор на ЕС остава Норвегия с дял от 51,2%. На второ място е Алжир с 18,2%, следван от Обединеното кралство с 11,1%.

Русия заема четвърто място с 10,2% от тръбните доставки на природен газ за ЕС през второто тримесечие на годината.