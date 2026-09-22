Новини
Търси
Подкаст
Общество

Кристалина Георгиева за ИИ: Разочарованието от него може да доведе до шок за системата

Кристалина Георгиева за ИИ: Разочарованието от него може да доведе до шок за системата
Снимка: AP/БТА

Говорим за фрагментиран свят, но още сме взаимозависими

Световната икономика е изправена пред рискове от упорита инфлация, по-високи разходи за обслужване на дълга и инвестициите в изкуствен интелект (ИИ), въпреки че се оказа по-устойчива, отколкото мнозина се опасяваха. Това заяви Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ).

По време на диалог в рамките на специално издание на Катарския икономически форум в Ню Йорк в неделя, Георгиева коментира: „Инфлацията е упорита. Не очакваме бързо разрешаване на проблема. А това означава, че много централни банки трябва да затегнат [политиката си].“

Георгиева отбеляза, че борбата за постигане на ценова стабилност също така увеличава разходите и трудностите при обслужването на дълговете.

„Има голямо разбиране за необходимостта от фискална консолидация, но не и достатъчно действия“, добави тя.

Освен това управляващият директор на МВФ изтъкна потенциалните рискове от ливъридж и кръгово финансиране при инвестициите в изкуствен интелект, като заяви, че това е „нещо, за което трябва да сме внимателни“, пише Busines Today.

Ако изкуственият интелект разочарова, защото имаме тези високи очаквания, и ако те не се материализират, разочарованието може да доведе до потенциален шок за системата“, предупреди Георгиева.

Тя добави, че рискът при финансирането на ИИ е „концентриран предимно в Съединените щати“, докато много други участници в Азия и Европа са включени във веригата на доставки.

Според Георгиева новата прогноза на МВФ за световната икономика, която ще бъде публикувана през октомври, ще отрази факта, че рисковете ще останат високи.

Да имаме растеж, който се движи около 3 процента, е огромно постижение, като се имат предвид всички шокове, които преживяхме“, каза Георгиева.

Тя заяви, че вижда оптимизъм в забележителните и бързи действия, предприети при необходимост за противодействие на шока в енергийните доставки.

Макар да се говори много за фрагментиран свят, и наистина, той е по-малко обединен, това все още е свят, в който сме взаимозависими и си сътрудничим“, каза Георгиева.

„Трябва да бъдем внимателни и предпазливи. Рисковете са високи, а несигурността е новото нормално“, заключи тя.

Още по темата

Кристалина Георгиева: Разширяването на ЕС може да ускори икономическия растеж

Кристалина Георгиева: Разширяването на ЕС може да ускори икономическия растеж

Кристалина Георгиева съветва политиците да "мислят за немислимото"

Кристалина Георгиева съветва политиците да "мислят за немислимото"

Кристалина Георгиева: Украйна преживява дългата и опустошителна война със забележителна издръжливост

Кристалина Георгиева: Украйна преживява дългата и опустошителна война със забележителна издръжливост

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Продължават споровете по повод хорото пред Народния театър

Продължават споровете по повод хорото пред Народния театър

Напрежение в Перник заради задушлива миризма на сероводород

Напрежение в Перник заради задушлива миризма на сероводород

Иззеха 20 000 къса цигари от багажа на пътник на Летище Бургас

Иззеха 20 000 къса цигари от багажа на пътник на Летище Бургас

Най-скъпият пътник в самолета на Божков се оказа времето

Най-скъпият пътник в самолета на Божков се оказа времето

Водещи

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

  • Преди 5 минути
Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

  • Преди 14 минути
Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

  • Преди 25 минути
Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

  • Преди 26 минути
Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

  • Преди 29 минути
Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

  • Преди 31 минути
ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

  • Преди 35 минути
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

  • Преди 48 минути
С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

  • Преди 54 минути
Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

  • Преди 59 минути
В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

  • Преди 1 час
Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

  • Преди 2 часа
Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

  • Преди 2 часа
Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

  • Преди 2 часа
Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент

Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент