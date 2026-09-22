Кристалина Георгиева за ИИ: Разочарованието от него може да доведе до шок за системата

„Има голямо разбиране за необходимостта от фискална консолидация, но не и достатъчно действия“, добави тя.

Освен това управляващият директор на МВФ изтъкна потенциалните рискове от ливъридж и кръгово финансиране при инвестициите в изкуствен интелект, като заяви, че това е „нещо, за което трябва да сме внимателни“, пише Busines Today.

„Ако изкуственият интелект разочарова, защото имаме тези високи очаквания, и ако те не се материализират, разочарованието може да доведе до потенциален шок за системата“, предупреди Георгиева.

Тя добави, че рискът при финансирането на ИИ е „концентриран предимно в Съединените щати“, докато много други участници в Азия и Европа са включени във веригата на доставки. Според Георгиева новата прогноза на МВФ за световната икономика, която ще бъде публикувана през октомври, ще отрази факта, че рисковете ще останат високи.

„Да имаме растеж, който се движи около 3 процента, е огромно постижение, като се имат предвид всички шокове, които преживяхме“, каза Георгиева.

Тя заяви, че вижда оптимизъм в забележителните и бързи действия, предприети при необходимост за противодействие на шока в енергийните доставки. „Макар да се говори много за фрагментиран свят, и наистина, той е по-малко обединен, това все още е свят, в който сме взаимозависими и си сътрудничим“, каза Георгиева.