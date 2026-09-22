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Статистиката отреди: България не е фаворит в групата си в Лигата на нациите

Статистиката отреди: България не е фаворит в групата си в Лигата на нациите
Снимка: Фейсбук-страницата на националния отбор по футбол

Моделът на Football Meets Data определя Исландия като фаворит, а „лъвовете“ ще водят оспорвана битка с Люксембург

Българският национален отбор има 28,6% вероятност да завърши на първо място в своята група от новото издание на Лигата на нациите. Това показват прогнозите на Football Meets Data, изготвени след 20 000 симулации.

„Лъвовете“ попаднаха в група C4 заедно с Исландия, Люксембург и Естония. Победителят ще спечели директна промоция за Лига B, а вторият ще участва в плейоф за изкачване в по-горната дивизия.

Исландия е определена като изявен фаворит с 59,3% шанс да оглави крайното класиране. България е поставена на втора позиция по този показател с 28,6%.

Според модела основният конкурент на националите ни ще бъде Люксембург. На България се дават 28,3% шанс за второто място, докато вероятността за Люксембург е 27,4%.

Общата вероятност „лъвовете“ да завършат на една от първите две позиции е оценена на 56,9%. Прогнозираният точков актив на България е средно 8,2 точки от шестте срещи.

Люксембург е непосредствено след националите ни с очаквани 8,1 точки. Исландия е лидер по този показател с 10,5, а прогнозата за Естония е 6,3 точки.

България започва участието си в турнира на 26 септември с домакинство на Люксембург. Три дни по-късно националите ще приемат Естония.

През октомври предстоят гостувания на Исландия и Люксембург, а кампанията ще завърши през ноември с двубои срещу Исландия и Естония.

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