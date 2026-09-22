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Възобнови се пожарът край Клисурския манастир "Св. Св. Кирил и Методий"

Възобнови се пожарът край Клисурския манастир "Св. Св. Кирил и Методий"
Снимка: БТА

Огънят е в гората над село Лесковец, Берковица

Възобнови се пожарът в гората над берковското село Лесковец. На място са изпратени екипи на пожарната и Гражданска защита - Монтана. 

Гъст дим се разнася над горския масив и се вижда от километри.

Кметският наместник Лиляна Иванова:

"Вчера беше обградено с булдозер, с вода, обаче много силен вятър през нощта и се е прехвърлило от другата страна, към боровете".

През нощта е имало дежурен екип с огнеборци:

"Там са и пожарникари, и резачки има, и водоноска, всичко има, но заради сухите иглички и вятъра - по-трудничко ще стане".

Пожарът е далеч и опасност за населените места няма, каза още Иванова. 

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