Възобнови се пожарът край Клисурския манастир "Св. Св. Кирил и Методий"

Възобнови се пожарът в гората над берковското село Леск о вец. На място са изпратени екипи на пожарната и Гражданска защита - Монтана.

Гъст дим се разнася над горския масив и се вижда от километри.

Кметският наместник Лиляна Иванова:

"Вчера беше обградено с булдозер, с вода, обаче много силен вятър през нощта и се е прехвърлило от другата страна, към боровете".

През нощта е имало дежурен екип с огнеборци:

"Там са и пожарникари, и резачки има, и водоноска, всичко има, но заради сухите иглички и вятъра - по-трудничко ще стане".

Пожарът е далеч и опасност за населените места няма, каза още Иванова.