Възобнови се пожарът край Клисурския манастир "Св. Св. Кирил и Методий"
Огънят е в гората над село Лесковец, Берковица
Възобнови се пожарът в гората над берковското село Лесковец. На място са изпратени екипи на пожарната и Гражданска защита - Монтана.
Гъст дим се разнася над горския масив и се вижда от километри.
Кметският наместник Лиляна Иванова:
"Вчера беше обградено с булдозер, с вода, обаче много силен вятър през нощта и се е прехвърлило от другата страна, към боровете".
През нощта е имало дежурен екип с огнеборци:
"Там са и пожарникари, и резачки има, и водоноска, всичко има, но заради сухите иглички и вятъра - по-трудничко ще стане".
Пожарът е далеч и опасност за населените места няма, каза още Иванова.