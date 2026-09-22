ЕС и Филипините се договориха за споразумение за свободна търговия

Европейският съюз и Филипините постигнаха политическа договореност по ключовите параметри на бъдещо споразумение за свободна търговия. Очаква се сделката да премахне над 94% от митата в двустранната търговия и да даде нов тласък на икономическите отношения между Брюксел и Манила.

„Ключовите параметри са налице и са одобрени на политическо ниво. Сега трябва да превърнем тези договорености в правен текст“, заяви еврокомисарят по търговията Марош Шефчович пред журналисти в Брюксел.

Европейската комисия очаква оставащата работа по преговорите да приключи през следващите месеци и да се стигне до окончателно споразумение.

Договореността е част от по-широкия стремеж на ЕС да разшири търговските си отношения с Азия и особено с държавите от Югоизточна Азия. Брюксел търси нови пазари за европейските стоки, услуги и инвестиции на фона на променящата се международна търговска среда и митническата политика на администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

ЕС вече има търговски споразумения с Виетнам и Индонезия, а преговорите с Малайзия и Тайланд също са в напреднал етап, посочи Шефчович.

Бъдещото споразумение с Филипините предвижда премахването на над 94% от митата върху двустранната търговия. Очаква се това да улесни европейския износ на машини, оборудване и транспортни средства, както и на селскостопански и хранителни продукти, сред които месо, млечни изделия и спиртни напитки.

Според оценките на Европейската комисия сделката има потенциал да увеличи двустранната търговия със стоки до над 17,6 млрд. евро, а тази с услуги – до 10,3 млрд. евро.