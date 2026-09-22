Журналист беше изгонен от Сърбия, ЕК реагира

Европейската комисия е изразила загриженост заради решението на сръбските власти да откажат на италианския журналист и изследовател на свободата на медиите Масимо Морати правото да работи в Сърбия и да го задължат да напусне страната с мотива, че представлява „неприемлив риск за националната сигурност“, съобщава сръбската редакция на Радио Свободна Европа.

Морати живее в Сърбия от 2022 г. В началото на септември той е получил документ, с който му е разпоредено да напусне страната. Впоследствие властите са отхвърлили и документите му за временно пребиваване.

Медиите и организациите, с които журналистът работи – Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), Европейската федерация на журналистите и Механизмът за бързо реагиране за свободата на медиите – твърдят, че сръбските власти не са посочили конкретни мотиви за решението.

Според тях е възможно мярката да е свързана с професионалната дейност на Морати, включително работата му по теми като човешките права и свободата на медиите, както и отразяването на обществено-политическите събития в Сърбия.

До момента сръбските власти не са отговорили на запитванията на медиите по случая.

Радио Свободна Европа припомня, че според последния доклад на неправителствената организация „Фрийдъм Хаус“ (Freedom House) Сърбия е страната с най-голям спад в показателя за свобода на словото през 2025 г.

През тази година страната е загубила три точки. В доклада това е свързано с действия на властите срещу лектори и преподаватели, участвали в масовите протести, водени от студенти, включително чрез намаляване на заплатите и промени в трудовите им договори.