22 септември - първи сняг на Пампорово (ВИДЕО)

В Деня на независимостта на курорта "Пампорово" прехвърча сняг. Малко преди обяд във вторник в курорта за кратко е превалял сняг, съобщиха от местната Планинска спасителна служба.

Температурата в Пампорово тази сутрин е била около 4 градуса, а около 11:00 часа дъждът за кратко е преминал в сняг. Кадри с първите снежинки бяха разпространени и от Туристическия информационен център в курорта.

Захлаждането не е изненада на фона на прогнозата на синоптиците. Според НИМХ на 22 септември над планините облачността ще бъде значителна, като валежи се очакват основно в Рило-Родопската област и Стара планина. При над 2200 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг. Ще духа силен северозападен вятър, а по високите била и върхове поривите временно ще бъдат бурни. Температурите ще достигат около 12 градуса на 1200 метра и едва около 4 градуса на 2000 метра.

Студеното време се усеща и в останалата част от страната. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса, като на места в западните, северните и планинските райони ще превали дъжд.

Въпреки зимния полъх Пампорово продължава да посреща туристи и в празничния 22 септември. От Планинската спасителна служба уточняват, че втора линия на лифтовете работи.