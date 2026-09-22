Новини
Търси
Подкаст
Общество

22 септември - първи сняг на Пампорово (ВИДЕО)

22 септември - първи сняг на Пампорово (ВИДЕО)
Снимка: БТА

При над 2200 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг

В Деня на независимостта на курорта "Пампорово" прехвърча сняг. Малко преди обяд във вторник в курорта за кратко е превалял сняг, съобщиха от местната Планинска спасителна служба. 

Температурата в Пампорово тази сутрин е била около 4 градуса, а около 11:00 часа дъждът за кратко е преминал в сняг. Кадри с първите снежинки бяха разпространени и от Туристическия информационен център в курорта.

Захлаждането не е изненада на фона на прогнозата на синоптиците. Според НИМХ на 22 септември над планините облачността ще бъде значителна, като валежи се очакват основно в Рило-Родопската област и Стара планина. При над 2200 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг. Ще духа силен северозападен вятър, а по високите била и върхове поривите временно ще бъдат бурни. Температурите ще достигат около 12 градуса на 1200 метра и едва около 4 градуса на 2000 метра.

Студеното време се усеща и в останалата част от страната. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса, като на места в западните, северните и планинските райони ще превали дъжд.

Въпреки зимния полъх Пампорово продължава да посреща туристи и в празничния 22 септември. От Планинската спасителна служба уточняват, че втора линия на лифтовете работи.

Още по темата

Далекопроводът над свлачището край Пампорово беше възстановен

Далекопроводът над свлачището край Пампорово беше възстановен

Стана ясно колко време ще отнеме укрепването на свлачището край Пампорово

Стана ясно колко време ще отнеме укрепването на свлачището край Пампорово

Министър Шишков: Спираме строежа на новия лифт в Пампорово, незаконен е

Министър Шишков: Спираме строежа на новия лифт в Пампорово, незаконен е

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Продължават споровете по повод хорото пред Народния театър

Продължават споровете по повод хорото пред Народния театър

Напрежение в Перник заради задушлива миризма на сероводород

Напрежение в Перник заради задушлива миризма на сероводород

Иззеха 20 000 къса цигари от багажа на пътник на Летище Бургас

Иззеха 20 000 къса цигари от багажа на пътник на Летище Бургас

Най-скъпият пътник в самолета на Божков се оказа времето

Най-скъпият пътник в самолета на Божков се оказа времето

Водещи

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

  • Преди 5 минути
Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

  • Преди 13 минути
Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

  • Преди 24 минути
Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

  • Преди 25 минути
Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

  • Преди 29 минути
Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

  • Преди 30 минути
ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

  • Преди 34 минути
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

  • Преди 47 минути
С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

  • Преди 54 минути
Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

  • Преди 58 минути
В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

  • Преди 1 час
Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

  • Преди 2 часа
Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

  • Преди 2 часа
Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

  • Преди 2 часа
Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент

Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент